Turkcell’den 5G’ye ‘5T’ stratejisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTurkcell’den 5G’ye ‘5T’ stratejisi
GeriEkonomi Turkcell’den 5G’ye ‘5T’ stratejisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Turkcell’den 5G’ye ‘5T’ stratejisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turkcell’den 5G’ye ‘5T’ stratejisi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2019’un ilk çeyrek bilanço sonuçlarıyla birlikte şirketin yeni stratejisini açıkladı.

Yeni iletişim teknolojisi 5G yolunda 5T stratejisini hayata geçireceklerini ifade eden Erkan, 5T’nin ilkinin “Türkiye” olduğunu söyledi. Türkiye’yi başarıyla temsil etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erkan,

“5T’nin ikincisi ‘Turkcellliler’, üçüncüsü ‘Teknoloji’, dördüncüsü ‘Tek Nokta’, beşincisi ise ‘Toplumsal Fayda’. Önümüzdeki dönemde karlı büyümemizi sürdüreceğimize inandığımız stratejik vizyonumuz, üç ana odak alanıyla devam edecek. Bunlar dijital servislerimiz, dijital iş çözümlerimiz ve finansal hizmetler platformumuz. Toplam 38 ülkeye ulaşan dijital ihracatımızı yeni iş birlikleriyle geliştireceğiz. Dijital İş Servisleri şirketimiz ile sektörlerin dijitalleşmesi, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın teknolojik çağın gerekliliklerine uyabilmesi için dijital dönüşümlerine yönelik hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

16 MİLYAR TL YATIRIM

Türkiye’de en geniş frekans üzerinde işleyen güçlü bir mobil şebekeye sahip olduklarına işaret eden Erkan, “Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 43 bin kilometre uçtan uca fiber altyapı ve dünya standartlarında sekiz veri merkezi inşa ettik. Bu üstün teknolojik altyapı için 25 yılda 50 milyar TL yatırım yaptık. Önümüzdeki 3 yılda da yaklaşık 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz” diye konuştu. Ayrıca Erkan, şu bilgileri paylaştı: “Bu çeyrekte 25 bin müşteri daha ekleyerek fiber abone sayımızı 1.4 milyona çıkardık. Özellikle fiberle ulaşamadığımız lokasyonlarda, benzer hızlar sunarak müşterilerimizin büyük beğenisini kazanan Superbox hizmetimiz 56 bin kullanıcıya ulaştı.”

GELİRLERİ YÜZDE 19.2 ARTTI

2019 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Erkan, 2019 yılı beklentilerini de yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19.2 artırdıklarına işaret eden Erkan şu bilgileri verdi: “Turkcell olarak, grup bazında 5 milyar 675 milyon TL gelir elde ettik. 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK’ümüz ise yüzde 12.8 artışla 2 milyar 281 milyon TL’ye ulaştı. Net karımız 1.4 katın üzerinde artışla 1 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti. Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçların etkisiyle 2019 yılı için açıkladığımız gelir büyümesi hedefimizi yüzde 17-19, FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 38-40 olarak yukarı yönlü güncelledik.”

10-13 MİLYAR DOLARLIK BİR TASARRUF İMKÂNI VAR

BORSA İstanbul’da Turkcell’in 25. yılı için çalan gongun ardından konuşma yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, telekomünikasyon sektörünün yerli ve milli bir anlayışla yönetilmesi gereken bir sektör olduğunu ifade ederek, “Türkiye hassas bir coğrafi bölgede bu yüzden konu daha da hassas. Buradan sesleniyorum, bir çağrı yapıyorum, önümüzde 5G var. Yılda minimum 1 milyara dolara yakın yatırım yapmak gerekiyor. Toplamda 5 milyar dolar yatırım… Milli değerlere sahip bu yatırımların müşterek yapılması gerekiyor. Bunun için Türkiye’de mutlaka ortak altyapı şirketini kurmamız lazım. Sayın Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı döneminde bir protokol imzalanmıştı ama hala hayata geçirilemedi. İsrafı önlememiz lazım. 5G pahalı bir teknoloji. Gelin şebeke yatırımını birlikte yapalım. Bu üç ortak için 10-13 milyar dolarlık bir tasarruf imkanı var. Buradan sesleniyoruz, her türlü iş birliğine hazırız” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Türkiye ilk 5'te... Dünya sıraya giriyor! Milyon dolarlar harcanıyor

50 bin yeni sosyal konut kuraları pazartesi başlıyor

Bakan Albayrak'tan enflasyon yorumu: Önemli bir gerileme oldu

Rekor bekleniyor! Rakam 50 milyonun üzerine çıkacak