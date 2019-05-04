Turkcell’den 5G’ye ‘5T’ stratejisi

Yeni iletişim teknolojisi 5G yolunda 5T stratejisini hayata geçireceklerini ifade eden Erkan, 5T’nin ilkinin “Türkiye” olduğunu söyledi. Türkiye’yi başarıyla temsil etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erkan,

“5T’nin ikincisi ‘Turkcellliler’, üçüncüsü ‘Teknoloji’, dördüncüsü ‘Tek Nokta’, beşincisi ise ‘Toplumsal Fayda’. Önümüzdeki dönemde karlı büyümemizi sürdüreceğimize inandığımız stratejik vizyonumuz, üç ana odak alanıyla devam edecek. Bunlar dijital servislerimiz, dijital iş çözümlerimiz ve finansal hizmetler platformumuz. Toplam 38 ülkeye ulaşan dijital ihracatımızı yeni iş birlikleriyle geliştireceğiz. Dijital İş Servisleri şirketimiz ile sektörlerin dijitalleşmesi, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın teknolojik çağın gerekliliklerine uyabilmesi için dijital dönüşümlerine yönelik hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

16 MİLYAR TL YATIRIM

Türkiye’de en geniş frekans üzerinde işleyen güçlü bir mobil şebekeye sahip olduklarına işaret eden Erkan, “Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 43 bin kilometre uçtan uca fiber altyapı ve dünya standartlarında sekiz veri merkezi inşa ettik. Bu üstün teknolojik altyapı için 25 yılda 50 milyar TL yatırım yaptık. Önümüzdeki 3 yılda da yaklaşık 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz” diye konuştu. Ayrıca Erkan, şu bilgileri paylaştı: “Bu çeyrekte 25 bin müşteri daha ekleyerek fiber abone sayımızı 1.4 milyona çıkardık. Özellikle fiberle ulaşamadığımız lokasyonlarda, benzer hızlar sunarak müşterilerimizin büyük beğenisini kazanan Superbox hizmetimiz 56 bin kullanıcıya ulaştı.”

GELİRLERİ YÜZDE 19.2 ARTTI

2019 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Erkan, 2019 yılı beklentilerini de yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19.2 artırdıklarına işaret eden Erkan şu bilgileri verdi: “Turkcell olarak, grup bazında 5 milyar 675 milyon TL gelir elde ettik. 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK’ümüz ise yüzde 12.8 artışla 2 milyar 281 milyon TL’ye ulaştı. Net karımız 1.4 katın üzerinde artışla 1 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti. Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçların etkisiyle 2019 yılı için açıkladığımız gelir büyümesi hedefimizi yüzde 17-19, FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 38-40 olarak yukarı yönlü güncelledik.”

10-13 MİLYAR DOLARLIK BİR TASARRUF İMKÂNI VAR

BORSA İstanbul’da Turkcell’in 25. yılı için çalan gongun ardından konuşma yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, telekomünikasyon sektörünün yerli ve milli bir anlayışla yönetilmesi gereken bir sektör olduğunu ifade ederek, “Türkiye hassas bir coğrafi bölgede bu yüzden konu daha da hassas. Buradan sesleniyorum, bir çağrı yapıyorum, önümüzde 5G var. Yılda minimum 1 milyara dolara yakın yatırım yapmak gerekiyor. Toplamda 5 milyar dolar yatırım… Milli değerlere sahip bu yatırımların müşterek yapılması gerekiyor. Bunun için Türkiye’de mutlaka ortak altyapı şirketini kurmamız lazım. Sayın Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı döneminde bir protokol imzalanmıştı ama hala hayata geçirilemedi. İsrafı önlememiz lazım. 5G pahalı bir teknoloji. Gelin şebeke yatırımını birlikte yapalım. Bu üç ortak için 10-13 milyar dolarlık bir tasarruf imkanı var. Buradan sesleniyoruz, her türlü iş birliğine hazırız” dedi.