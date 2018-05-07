Türk zeytinyağına New York’tan ödül
NOVA Vera Zeytinyağı, Los Angeles, Japonya JOOP, Londra, Japan Olive ardından, dünyanın en büyük zeytinyağı yarışması New York IOOC‘den de altın madalya ile döndü.
Böylece Nova Vera, 2018 yılı içinde uluslararası yarışmalardan, kalite dalında sekizi altın, on madalya, ambalaj kategorisinde ise 4 madalya alarak toplam 14 ödül kazandı.
Nova Vera’nın kurucusu Bahar Alan, “Ürünlerimizde sadece erken hasat ve soğuk sıkım tekniklerini kullanıyoruz ve bu bize hedeflediğimiz kalite ve lezzeti getiriyor. Biz sadece sağlık bileşenleri en yüksek ve en kaliteli zeytinyağını üretmeye odaklandık” dedi.
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