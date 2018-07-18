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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
 DHA
18.07.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

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Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi tarafından dünya genelinde 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin deniz ürünü satın alma kararlarında, ürünün güvenli ve sürdürülebilir olmasının etkisini en fazla dikkate alan ülkelerden biri de, Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye.

TÜRKİYE, deniz ürünlerinde güven ve sürdürülebilirlik kriterine verilen önem konusunda yüzde 23 ile dünya ortalamasının üzerinde yer alırken Avrupa'da ilk sıraya yerleşti. Türkiye'yi Avrupa'da yüzde 21 ile Portekiz, yüzde 18 ile İngiltere takip etti.

Araştırmaya katılan ülkeler arasında Avrupa listesinin son sırasını paylaşan ülkeler yüzde 9 ile İtalya, Polonya ve İspanya oldu. Dünya genelinde ise Çin yüzde 32 ile bu kritere en fazla dikkat eden ülke olurken, Japonya yüzde 8 ile son sırada yer aldı.

Toplanan veri miktarı ile dünyanın en büyük deniz ürünleri araştırması olan Norveç Deniz Ürünleri Konseyi araştırmasında katılımcılara, neden deniz ürünü aldıkları ve satın alma kararı aşamasındaki etkenler soruldu. Buna göre, deniz ürünlerini güvenli ve sürdürülebilir olduğu için tercih edenlerin oranı, altı yılda yüzde 30'un üzerinde bir artış göstererek yüzde 17'ye yükseldi.

GRONBECH: NORVEÇ DENİZ ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ İTİBARI ÇOK YÜKSEK

Türk tüketicilerin araştırmada Avrupa birincisi olmasının kendilerini şaşırtmadığını söyleyen Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Borge Gronbech, Türk tüketicilerin deniz ürünleri satın almada dikkat ettiği kriterler bizleri mutlu ediyor. Çıkan sonuç aynı zamanda, Türkiye’deki Norveç deniz ürünlerine artan talep ile iyi bir korelasyon gösteriyor. Türkiye'de, Norveç’ten gelen deniz ürünleri yüksek itibar görüyor. Bunun nedenini, uygulanan sıkı kurallar ve sürdürülebilirlik konusunda alınan pozisyon olarak değerlendiriyoruz dedi.

Araştırmanın dünya çapındaki sonuçlarını da yorumlayan Gronbech, Bu bulgular gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğinin, gıda üreticileri tarafından hafife alınamayacağını gösteriyor. Her geçen gün daha fazla tüketici, tüketeceği gıdanın kaynağını ve en sürdürülebilir yöntemle üretilip üretilmediğini bilmek istiyor. Güvenli üretim artık bir ayrıcalık değil, gereklilik olarak kabul ediliyor diye konuştu.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, Global Salmon Initiative (GSI) tarafından yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları hakkında da bilgi verdi. Buna göre, Norveç’in dünyanın en büyük oyuncusu olduğu su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen somon, dünyadaki en verimli protein üretim yöntemleri arasında yer alıyor.

Raporda ayrıca somon üretiminin, tavuk, domuz eti ve sığır eti gibi proteinlerden daha düşük karbon ayak izi ve daha düşük karbon ayak izi yararlanma oranına sahip olduğu belirtiliyor.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, Norveç deniz ürünleri endüstrisi için ortak bir değer olan Seafood From Norway ticari markasının yönetimini ve kullanımını denetliyor.

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