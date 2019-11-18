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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Türk kozmetik sektörü Uzak Doğu'yu merceğine aldı

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Hong Kong’da düzenlenen Uzak Doğu'nun en büyük kozmetik fuarı 24. Cosmoprof Asia, 13-15 Kasım tarihleri arasında dünyanın en önemli kozmetik markalarını bir araya getirdi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, birliğin bu yıl 9’uncu kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiği fuara Türkiye’den 15'i milli katılımla, 6'sı bireysel olmak üzere toplam 21 firma katıldı. Kozmetik ürünleri, parfümeri, cilt bakım ve kişisel temizlik ürünleri, spa ürünleri, ambalaj ve güzellik salonu ürünlerinin tanıtıldığı fuarda Türk ürünleri yoğun ilgi gördü.

Fuarın açılışına katılan Hong Kong Başkonsolosu Ahmet Peyami Kalyoncu ve Hong Kong Ticaret Ataşesi Merve Yılmazcan, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İmer Özer, İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Adıyaman, İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öztürk ve sektör temsilcisi Özgür Öztürk katılımcı firmaları ziyaret ederek başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Başkan Yardımcısı Özer, fuarda milli katılım organizasyonu ile oluşturulan Türk pavilyonunun 282,5 metrekarelik alanda yer aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bireysel katılımcılarımızla birlikte 21 Türk kozmetik firmamız ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Hong Kong ve Çin, kozmetik sektöründe dünyanın en büyük ithalatçılarından biri. Farklı ülkelerden gelen potansiyel alıcılara ulaşma noktasında fuarın rolü büyük. Bu nedenle kozmetik sektöründeki yenilikleri görmek ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek açısından fuar katılımlarını önemsiyoruz. Çin’e gerçekleştirdiğimiz uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun sektörü ihracatımız 2018 yılında 1 milyon 33 bin dolar iken bu yıl 10 aylık dönemde 1 milyon 753 bin dolara yükseldi. Hong Kong’a gerçekleştirdiğimiz sektör ihracatı ise 2018 yılında 2 milyon 614 bin dolar iken, bu yıl 10 aylık dönemde 3,5 milyon dolara yükseldi. Bu açıdan sektörümüz için yüksek bir potansiyel barındıran Hong Kong ve Çin gibi Doğu Asya pazarına erişimde öncü bir rol alan Cosmoprof Asia fuarının ülkemizin kozmetik sektörü ihracatının artışına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” 

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