Türk KOBİ’sine AB vizesi
AVRUPA’da bilişim politikalarını belirleyen Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi’nin kararlarında artık Türkiye de söz sahibi olacak.
Böylece Türk KOBİ’leri, 106 milyar Euro’luk Avrupa dijital pazarına girerken “standart” sorunuyla karşılaşmayacak. Öte yandan konseyin aldığı kararla 6 bin öğrenci ve yeni mezun Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde staj yapma şansı yakalayacak. Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi’nin 60. yıl toplantısı, Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) girişimleriyle Türkiye’de düzenlendi. Toplantıda, Avrupa’nın bilişim politikalarının belirlendiği konseyde bundan sonraki çalışmalarda Türkiye’nin de yer alması kararlaştırıldı. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, “Bu toplantıda alınan kararlara göre, Avrupa’da ve Türkiye’de geleceği şekillendirecek yeni meslek dallarının belirlenmesinde, TBD olarak biz de öncü rol oynayacağız” dedi. Aktepe, şunları söyledi: “Tüm ülkelerin üzerinde uzlaştığı kararlara göre, KOBİ’leri AB Pazarına taşıyacak çalışmalara TBD yön verecek. Başta KOBİ’ler olmak üzere Türk şirketlerinin Avrupa Tek pazarında korunması, pazar payının artırması ve BT sektöründe izlenecek politikalarla ilgili olarak, TBD ve CEPIS olarak işbirliği yapma kararı aldık. AB tek pazar çalışmalarıyla, şu anda AB’de dijital ürün ve hizmet sektöründe 6.1 milyon çalışan sayısının 2020’de 10.4 milyon kişiye çıkarılması hedefleniyor. Aynı süreçte dijital ürün ve hizmet sektöründeki yaklaşık 255 bin olan KOBİ sayısının 359 bine çıkması, 60 milyar Euro olan sektör büyüklüğünün 106.8 milyar Euro’ya, AB dijital ekonomisinin toplam büyüklüğünün ise 739 milyar Euro’ya çıkması bekleniyor.”
TOKİ, TESLİME HIZ VERDİ
BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresince (TOKİ) bu yılın ilk 4 ayında inşası tamamlanan 5 bin 791 konut hak sahiplerine teslim edilirken 2 bin 647 konutun teslimi mayısta yapılacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için yaklaşık 60 bin konut ürettiklerini anlattı. Türkiye’nin 81 ilinde konut üretimini hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Turan, “Dar gelirli vatandaşlarımız için konut inşa ederken bir yandan da konutlarımızın teslimlerini yapıyoruz. Ülkemizin bazı illerinde inşasını tamamladığımız 5 bin 791 konutumuzu yılın ilk dört ayında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşasını tamamladığımız 2 bin 647 konutu ise mayıs ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.
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