Türk KOBİ’sine AB vizesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
30.04.2018 - 00:58, Son Güncelleme:

Türk KOBİ’sine AB vizesi

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Türk KOBİ’sine AB vizesi

AVRUPA’da bilişim politikalarını belirleyen Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi’nin kararlarında artık Türkiye de söz sahibi olacak.

Böylece Türk KOBİ’leri, 106 milyar Euro’luk Avrupa dijital pazarına girerken “standart” sorunuyla karşılaşmayacak. Öte yandan konseyin aldığı kararla 6 bin öğrenci ve yeni mezun Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde staj yapma şansı yakalayacak. Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi’nin 60. yıl toplantısı, Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) girişimleriyle Türkiye’de düzenlendi. Toplantıda, Avrupa’nın bilişim politikalarının belirlendiği konseyde bundan sonraki çalışmalarda Türkiye’nin de yer alması kararlaştırıldı. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, “Bu toplantıda alınan kararlara göre, Avrupa’da ve Türkiye’de geleceği şekillendirecek yeni meslek dallarının belirlenmesinde, TBD olarak biz de öncü rol oynayacağız” dedi. Aktepe, şunları söyledi: “Tüm ülkelerin üzerinde uzlaştığı kararlara göre, KOBİ’leri AB Pazarına taşıyacak çalışmalara TBD yön verecek. Başta KOBİ’ler olmak üzere Türk şirketlerinin Avrupa Tek pazarında korunması, pazar payının artırması ve BT sektöründe izlenecek politikalarla ilgili olarak, TBD ve CEPIS olarak işbirliği yapma kararı aldık. AB tek pazar çalışmalarıyla, şu anda AB’de dijital ürün ve hizmet sektöründe 6.1 milyon çalışan sayısının 2020’de 10.4 milyon kişiye çıkarılması hedefleniyor. Aynı süreçte dijital ürün ve hizmet sektöründeki yaklaşık 255 bin olan KOBİ sayısının 359 bine çıkması, 60 milyar Euro olan sektör büyüklüğünün 106.8 milyar Euro’ya, AB dijital ekonomisinin toplam büyüklüğünün ise 739 milyar Euro’ya çıkması bekleniyor.”

TOKİ, TESLİME HIZ VERDİ

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresince (TOKİ) bu yılın ilk 4 ayında inşası tamamlanan 5 bin 791 konut hak sahiplerine teslim edilirken 2 bin 647 konutun teslimi mayısta yapılacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için yaklaşık 60 bin konut ürettiklerini anlattı. Türkiye’nin 81 ilinde konut üretimini hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Turan, “Dar gelirli vatandaşlarımız için konut inşa ederken bir yandan da konutlarımızın teslimlerini yapıyoruz. Ülkemizin bazı illerinde inşasını tamamladığımız 5 bin 791 konutumuzu yılın ilk dört ayında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşasını tamamladığımız 2 bin 647 konutu ise mayıs ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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