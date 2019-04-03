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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.04.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları’nın “Büyük Göç”ü 5 Nisan sabahı başlıyor

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Türk Hava Yolları’nın “Büyük Göç”ü 5 Nisan sabahı başlıyor

Bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları, Türk havacılık tarihindeki büyük değişime hazır. Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan ve ilk etap açılışı 29 Ekim tarihinde gerçekleşen İstanbul Havalimanı’na doğru büyük taşınma 5 Nisan Cuma sabahı saat 03:00’da başlayacak.

Küresel havacılık tarihinde dahi eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59’da tamamlanacak. Büyük Göç’ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan sabahı saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, dev operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada; “Doğup büyüdüğümüz evimiz Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldığımız için hüzünlüyüz diğer tarafta ise dünyanın havacılık merkezi bizim evimiz olacağı için heyecanlıyız. İki gün sonra Cuma günü başlayacak büyük taşınma ile yalnızca Türkiye’de değil, dünya sivil havacılığında büyük bir değişim olacak. İstanbul Havalimanı gökyüzünün rengini kırmızı-beyaz ile değiştirecek” dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI’NIN VEDA UÇUŞU DA NETLEŞTİ

Türkiye’nin ve Türk Hava Yolları’nın küresel havacılıktaki yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı – Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14:00’da İstanbul Havalimanı’nda başlayacak. Büyük Göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı – Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. İstanbul Havalimanı’ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.

5 BİN TIR'LIK YÜK TAŞINACAK

Büyük Göç’te, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 47.300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. Tırlar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda 1800’den fazla çalışan görev alacak.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Büyük taşınmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve İstanbul sakinlerini minimum seviyede etkilemesi için taşıma güzergâhında bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda;

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikameti;

• 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, 12 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar,
• 6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar

İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametinde;

• 6 Nisan saat 01.00'den itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte, İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt havuzlu kavşağa kadar,
• 5 Nisan saat 22.00'den başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimin 24 saat boyunca kapatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişine izin verilecek.

HAVALİMANI KODLARI DEĞİŞİYOR

İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı ISL kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’nın IST kodu İstanbul Havalimanı’na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise ISL kodunu alacak.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulunduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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