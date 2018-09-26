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Türk Dil Bayramı’nda büyük buluşma

Murat Yılmaz - Murat YILMAZ
26.09.2018 - 14:58 | Son Güncelleme:

Türkiye’den ve dünyadan 120 akademisyen 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nda Polonya’nın başkenti Varşova’da Türk dili için buluştu. Kurultay Düzenleme Başkanı Prof. Dr. Rasim Özyürek, “Bayrağımızı koruduğumuz gibi dilimizi de korumalıyız” dedi.

Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden 120 akademisyen 13. Uluslararası Büyük Türk Dil Kurultayı için Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya geldi. 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nda düzenlenen kurultayın açılış programı Varşova Üniversitesi’nde yapıldı. 

Türk Dil Bayramı’nda büyük buluşma

Açılış programına Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Özyürek, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Varşova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Öztürk Emiroğlu, Varşova Üniversitesi Türkoloji ve Orta Asya Halkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Agata Baraja Starzynska, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Türkiye Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül, Azerbaycan Varşova Büyükelçisi Dr. Hasan Hasanov katıldı.

DİLİMİZİ BAYRAĞIMIZ GİBİ KORUMALIYIZ

Türk dilini korumak için herkese büyük görev düştüğüne vurgu yapan Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Özyürek açılış konuşmasında “Bayrağımızı koruduğumuz gibi dilimizi de korumalıyız” dedi. Polonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 600 yılı geride bıraktığına dikkat çeken Varşova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Öztürk Emiroğlu ise Polonya’daki beş lisede Türkçe’nin zorunlu ders olarak okutulduğunu söyledi. 

TÜRKÇE BİR GÖNÜL DİLİDİR

Türkçe’nin dünya çapında bir gönül dili olduğunu ifade eden Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de enstitü olarak küçük ama nitelikli birçok etkinliğe destek ve katkı verdiklerine dikkat çekti. Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ise Türk Dil Kurultayı’nın merhum İhsan Doğramacı tarafından başlatıldığını bugün de devam ettiğini kaydetti.

200 BİLDİRİDEN 120’Sİ KABUL GÖRDÜ

Kurultay bu yıl Bilkent Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Varşova Üniversitesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı, İhsan Doğramacı Erbil Vakfı işbirliğiyle düzenlendi. 200 bildiriden 120’sinin kabul edildiği kurultayda 120 akademisyen bildirileri sunarak Türk dili üzerine görüş alışverişinde bulunarak önerileri tartıştı. Kurultay sonunda sonuç bildirisi okunurken protokol üyelerine Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Özyürek tarafından şilt takdim edildi.

 

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