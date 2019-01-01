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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU
01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Turizme Peru modeli

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Turizme Peru modeli

Turizm Geliştirme Fonu taslağını değerlendiren Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer, “Yurtdışına da daha çok nitelikli ve lüks restoranların çıkmasını sağlayabiliriz. Türkiye, Tayland, Peru ve İspanya’nın yaptığını yapabilir” dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un açıkladığı Turizm Geliştirme Fonu (TGF) taslağıyla ilgili Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bu yılki 30 milyon dolarlık tanıtım bütçesini 5 katına çıkarmayı, amaçlayan Turizm Geliştirme Fonu’na yeme-içme sektörü olarak destek verdiklerini söyleyen Demirer, “Yurtdışına da daha çok nitelikli ve lüks restoranların çıkmasını da sağlayabiliriz. Türkiye Tayland, Peru ve İspanya’nın yaptığını yapabilir” dedi.

5 KAT BÜTÇE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un fonla ve fonun yönetimiyle ilgili olarak açıkladığı son hazırlıklarla ilgili olarak da Demirer, “Bu fon tanıtım bütçesini tam 5 katına çıkarmayı hedefliyor. Yeme içme sektörü ve konaklama sektörünün hasılatlarından yüzde 1, acenta ve havayolu şirketlerinin hasılatlarından biraz daha düşük bir oran alınacak. Elde edilen fonun yönetimi de 3’ü kamu diğerleri özel sektör temsilcilerinin yer aldığı bir yönetim kurulu tarafından yapılacak. Hangi ülkeye nasıl bir tanıtım yapılacağına, hangi ülkede hangi değerlerimizi öne çıkararak tanıtım yapacağımıza, hangi ülkelerde restoranlar açılmasına hep birlikte stratejiler geliştirerek karar vereceğiz” dedi. Dünyadan farklı örnekler anlatan Demirer, turizmde gastronomi ile tanıtımın ülkelerin ligini değiştirdiğini vurguladı. 1993 yılında dünyada 700 milyon kişinin seyahat ettiğini, 2017’de ise bu sayının 1.4 milyar kişiye ulaştığını ve turistlerin seyahatlerinde ortalama 1000 dolar harcadıklarını söyledi. Türkiye’ye gelen turistlerin 600-700 dolar arası harcama yaptıklarını hatırlatan Demirer, “Bakan önemli bir noktaya işaret ediyor. Doluluk oranlarıyla ilgilenmiyor. Konaklama sektörüne seslenirken odanızı kaça sattığınız? diyor. Bu doğru bir yaklaşım” dedi.

Turizme Peru modeli

THAİ MUTFAĞI

1993 yılında 27 milyar dolar turizm geliri olan İspanya’nın, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra gastronomiye ağırlık vererek 2017’de turizm gelirlerini 60 milyar dolara çıkardığını aktaran Demirer, 1993 yılında 9 milyar dolar turizm geliri olan Tayland’ın uzak coğrafyalardan turist çekmek için, gelişmiş ülkelerde stratejik adımlarla nitelikli Thai mutfakları açtığını ve kültürünü Amerika ve Avrupa tanıttığını, 2017’de Tayland’ın turizm gelirinin de 57 milyar dolar olduğunu söyledi.

KİNOA İLE ATAK YAPTI

Peru’nun da son dönemde turizmde yaptığı atakta tüm dünyaya “kinoa” satmasının ve Peru mutfağının da tanınmasının etkili olduğunu dile getiren Kaya Demirer, “Türkiye turizmi de bugüne kadar çok da yararlanmadığı gastronomi ile atak yapabilir. Bizim siyes buğdayımızın kinoadan bir farkı yok. Ama biz buğdayımızı temel besin diye ucuza satıyoruz, Peru kinoayı dünyaya nitelikli besin diye satıyor. Bu yüzden öncelikle değerlerimizi bilmeliyiz. Bunları tanıtırken de nitelikli ve lüks restoranlarımızı yurtdışında desteklemeliyiz. Çünkü onlar da geleneksel ürünlerimizi kullanacaklar. Amerika’da 500 bin İtalyan restoranı var. Bu restoranlar mozerallayı Amerika’ya soktu. Şimdi mozeralla her markette satılıyor. Bizler de bu konularda da çalışma yapıyoruz” diye konuştu. 

İLK HEDEF KYOTO

BU fonun devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin lezzetleri yurtdışı turizm, moda, sanat, otomobil fuarlarında da pop-up lezzet duraklarıyla tanıtılacak. Demirer, “Kebap, gözleme mantığı dışında rafine lezzetlerimizi bu fuarlara da taşıyacağız” diyor. İlk hedeflerinin de Kyoto’da yapılacak turizm fuarı olduğunu söylüyor.

Turizme Peru modeli

Mehmet Gürs’ün neden bir restoranı yurtdışında olmasın?

TURQUALTY kapsamında destekler olacağını da belirten, Kaya Demirer, “Önceleri şubeleri olan zincir restoranların yurtdışına çıkması desteklenecekti. Ancak Türkiye’nin en iyi şeflerinden, dünyada sıralamaya girmiş Mehmet Gürs’ün neden bir restoranı yurtdışında olmasın? Türkiye’de şubeleşmemiş ancak nitelikli çok iyi restoranlar da var. Bu fon ile birlikte bu konuda da hazırlık yapılıyor. Hem başarılı bir şekilde büyüyen yurtdışına açılan Nusr-et, Big Chefs gibi restoranlar hem de Mikla, Sunset gibi restoranların da desteklenmesi amaçlanıyor. Bunları yaparken de Türkiye’ye özgü ürünlerin öne çıkarılması planlanıyor” dedi.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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