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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.02.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Turizmdeki hareketlilik elektrik tüketimini artırdı

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Turizmdeki hareketlilik elektrik tüketimini artırdı

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2017 yılındaki 6 milyar 822 milyon kilovatsaatlik elektrik tüketimi, 2018'de yüzde 26 artarak 8 milyar 614 milyon kilovatsaate ulaştı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in hazırladığı rapora göre, turizmdeki hareketliliğe paralel olarak Antalya, Burdur ve Isparta'daki elektrik tüketimi geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak, 8 milyar 614 milyon kilovatsaat oldu.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, yazılı açıklamasında, kendilerini sadece elektrik satışı yapan bir şirket olarak görmediklerini, teknolojiye yaptıkları yatırımla gayrimenkul sektörüne de ışık tuttuklarını belirtti. Hizmet verdikleri bölgeye ve ülkeye değer katma hedefi ile çalıştıklarını vurgulayan Değerli, müşterilerin hareketlerini anlık takip edip, projelerini de buna göre şekillendirdiklerini bildirdi.

Abonelerin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak gayrimenkulün enerjisi raporunu oluşturduklarını belirten Değerli, rapora göre Antalya, Burdur ve Isparta'da yıl içinde 60 bin 922'si yeni, 132 bin 899'u ikinci el olmak üzere 193 bin 821 taşınma hareketi yaşandığını ifade etti. Değerli, 2017 yılında yeni gayrimenkule geçişin 66 bin 531 düzeyinde iken geçen yıl bu rakamın az da olsa gerilediğini kaydetti.

2018 yılında asıl hareketin ikinci elde yaşandığını ifade eden Değerli, ikinci el gayrimenkulde toplam taşınma hareketinin yüzde 9 artarak 121 bin 407'den 132 bin 899'a çıktığını belirtti. 2018 yılında taşınmanın en yoğun olduğu dönemin ekim ayı olduğunu aktaran Değerli, ekim ayında 21 bin 309 abonenin yer değiştirdiğini bildirdi.

 

EN HAREKETLİ İLÇE KEPEZ

Yeni gayrimenkule taşınmada Kepez ilçesinin ön sırada yer aldığını ifade eden Değerli, şöyle devam etti:
"Kepez'de son yıllardaki kentsel dönüşümle birçok yeni binanın yapılması ilçede hızlı bir taşınma hareketine neden oldu. İkinci el taşınma hareketinde ise liderliği Muratpaşa aldı. Üniversite ve havalimanına yakınlık, büyük hastane ve otellerin yükseldiği Kundu'nun Muratpaşa ilçesi içerisinde yer almasından dolayı ilçede yoğun bir taşınma hareketi gözlendi. 2018 yılında en az taşınma hareketi ise Isparta Yenişarbademli'de gerçekleşti. İlçede yıl içinde 12'si yeni, 35'i ikinci el olmak üzere toplam taşınma hareketi 47'de kaldı."

Raporda bu kez elektrik abonelerinin doğum yerlerine göre nüfus bilgilerinin de derlendiğini belirten Değerli, buna göre Antalya'da yaşayanların yüzde 54'ünün Antalya doğumlu, yabancıların ise yüzde 4'lük pay ile ikinci sırada yer aldığını aktardı. Değerli, doğum yerine göre sırasıyla Konya, Burdur, Ankara ve İstanbul doğumluların takip ettiğini bildirdi.

 

TURİZMDEKİ HAREKETLİLİK ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ARTIRDI

Turizmdeki rekora paralel olarak bölgede elektrik tüketiminin de arttığına işaret eden Değerli, şunları kaydetti:
"2017 yılında Antalya, Burdur ve Isparta'daki elektrik tüketimi 6 milyar 822 milyon kilovatsaat iken 2018 yılında bu rakam yüzde 26 artarak 8 milyar 614 milyon kilovatsaate ulaştı. Zirve ise temmuz ayında geldi. 2018 yılının temmuz ayında Antalya'da 861 milyon, tüm bölgede ise bir milyar 15 milyon kilovatsaatlik elektrik tüketimi ile rekor kırıldı. Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre toplam elektrik tüketimindeki artış yüzde 29'u buldu. 2018 yılında Antalya'da gerçekleşen 8 bin 614 milyon kilovatsaatlik tüketimin bin 540 milyon kilovatsaati turizm işletmelerinden kaynaklandı. Turizmde en çok tüketim 451,1 milyon kilovatsaat ile Manavgat'ta yaşandı. Alanya 351,5 milyon kilovatsaat, Serik 268,4 milyon kilovatsaat, Kemer 255,4 milyon kilovatsaat ile Manavgat'ı takip etti."


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