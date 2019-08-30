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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak Coşan
30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Turizmde rekor

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Turizmde rekor

Türkiye turizmi yaz aylarında bereketli gidiyor. Bu yıl temmuzda Türkiye’ye 6 milyon 617 bin turist gelirken 7 aylık 24.6 milyon turist sayısı bir rekora işaret ediyor. Türkiye’ye 7 ayda en çok turist gönderen ülke ise 3.7 milyon kişiyle Rusya oldu.

TÜRKİYE turizminin yükselişi temmuz ayında da devam etti. Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yıl temmuzda 6.6 milyon turisti ağırlayan Türkiye’ye yılın ilk 7 ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.11 artarak, 21.6 milyondan 24.6 milyona çıktı. İlk 7 aylar dikkatte alındığında Türkiye’nin en çok turist ağırladığı yıl 2019 oldu. En son 2014 Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’ye gelen turist sayısı 20.4 milyondu. Birçok olumsuz durumun yaşandığı 2016 yılında ilk 7 aylık dönemde Türkiye’ye gelen turist sayısı 14.2 milyona kadar gerilemişti.

YÜZDE 44’Ü AVRUPA’DAN

Türkiye’ye 2019’da en çok turist gönderen ülke 3.7 milyonla Rusya oldu. Almanya 2.6 milyon kişiyle Rusya’nın arkasında yer aldı. Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 1.5 milyon, İngiltere’den gelen turist sayısı ise 1.4 milyon olarak gerçekleşti. Listenin beşinci sırasında da 1.1 milyon turistle İran yer aldı.

İlk 7 aylık dönemde Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış ise dikkat çekiciydi. Türkiye’nin ana kaynak pazarlarının yer aldığı Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.6 yükselerek, 9.2 milyondan 11.1 milyon çıktı. Avrupalı turistlerin toplam turist içinden aldığı pay da yüzde 44.9 oldu. İçinde Rusya’yı da barındıran ve Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) adlandırılan ülkelerin toplam turist içindeki payı ise yüzde 28.9 olarak gerçekleşti. BDT ülkelerinden ilk 7 ayda gelen turist sayısı yüzde 6.3 artışla 6.7 milyondan 7.1 milyona çıktı. Burada sadece Rusya’nı toplam turist içindeki payı ise yüzde 15’i aştı. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer alan Almanya’nın toplam turist içindeki payı ise yüzde 10 civarında.

Turizmde rekor

SON 1 YILDA GELEN TURİST SAYISI (BİN)

Temmuz              5.671

Ağustos                5.383

Eylül       4.792

Ekim      3.755

Kasım    1.966

Aralık     1.950

Ocak      1.539

Şubat    1.670

Mart      2.232

Nisan     3.293

Mayıs    4.022

Haziran 5.318

Temmuz    6.617

İLK 7 AYLAR İTİBARİYLE GELEN TURİST SAYISI (MİLYON)

2014       20.4

2015       20.3

2016       14.2

2017       17.3

2018       21.6

2019       24.6

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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