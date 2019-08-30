Turizmde rekor
Türkiye turizmi yaz aylarında bereketli gidiyor. Bu yıl temmuzda Türkiye’ye 6 milyon 617 bin turist gelirken 7 aylık 24.6 milyon turist sayısı bir rekora işaret ediyor. Türkiye’ye 7 ayda en çok turist gönderen ülke ise 3.7 milyon kişiyle Rusya oldu.
TÜRKİYE turizminin yükselişi temmuz ayında da devam etti. Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yıl temmuzda 6.6 milyon turisti ağırlayan Türkiye’ye yılın ilk 7 ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.11 artarak, 21.6 milyondan 24.6 milyona çıktı. İlk 7 aylar dikkatte alındığında Türkiye’nin en çok turist ağırladığı yıl 2019 oldu. En son 2014 Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’ye gelen turist sayısı 20.4 milyondu. Birçok olumsuz durumun yaşandığı 2016 yılında ilk 7 aylık dönemde Türkiye’ye gelen turist sayısı 14.2 milyona kadar gerilemişti.
YÜZDE 44’Ü AVRUPA’DAN
Türkiye’ye 2019’da en çok turist gönderen ülke 3.7 milyonla Rusya oldu. Almanya 2.6 milyon kişiyle Rusya’nın arkasında yer aldı. Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 1.5 milyon, İngiltere’den gelen turist sayısı ise 1.4 milyon olarak gerçekleşti. Listenin beşinci sırasında da 1.1 milyon turistle İran yer aldı.
İlk 7 aylık dönemde Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış ise dikkat çekiciydi. Türkiye’nin ana kaynak pazarlarının yer aldığı Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.6 yükselerek, 9.2 milyondan 11.1 milyon çıktı. Avrupalı turistlerin toplam turist içinden aldığı pay da yüzde 44.9 oldu. İçinde Rusya’yı da barındıran ve Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) adlandırılan ülkelerin toplam turist içindeki payı ise yüzde 28.9 olarak gerçekleşti. BDT ülkelerinden ilk 7 ayda gelen turist sayısı yüzde 6.3 artışla 6.7 milyondan 7.1 milyona çıktı. Burada sadece Rusya’nı toplam turist içindeki payı ise yüzde 15’i aştı. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer alan Almanya’nın toplam turist içindeki payı ise yüzde 10 civarında.
SON 1 YILDA GELEN TURİST SAYISI (BİN)
Temmuz 5.671
Ağustos 5.383
Eylül 4.792
Ekim 3.755
Kasım 1.966
Aralık 1.950
Ocak 1.539
Şubat 1.670
Mart 2.232
Nisan 3.293
Mayıs 4.022
Haziran 5.318
Temmuz 6.617
İLK 7 AYLAR İTİBARİYLE GELEN TURİST SAYISI (MİLYON)
2014 20.4
2015 20.3
2016 14.2
2017 17.3
2018 21.6
2019 24.6
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