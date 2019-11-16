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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
16.11.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Turizmde 2019, acentelerin yılı oldu

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Turizmde 2019, acentelerin yılı oldu

TURİZMDE bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefleyen Antalya’da ekim sonu itibariyle gelen 14 milyon 696 bin turistin 13 milyon 292 bini seyahat acentelerini kullandı.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre yılın 10 aylık döneminde Antalya’ya toplam 14 milyon 696ÿbin turist geldi. Antalya Havalimanı’nı kullanarak gelen bu turistlerin büyük bölümü ise tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıktı. Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, ocak-ekim döneminde 80 acentenin Antalya Havalimanı’na 13 milyon 292 bin 339 turist getirdiğini açıkladı.

EN BÜYÜK ARTIŞ POLONYA’DA

2018 yılına göre aynı dönem acentelerin getirdiği turist sayısında yüzde 13 artış gerçekleştiğini belirten Yavuz, Ekim sonu itibarıyla acenteler ile Almanya’dan gelen turist sayısı 3 milyon, Rusya’dan gelen turist sayısı 5 milyonu geçti. Acente sayılarında geçen sene ocak-ekim dönemine göre Almanya yüzde 16, Rusya yüzde 11, Polonya yüzde 26, Ukrayna yüzde 5, İngiltere yüzde 8, İskandinavya bölgesi yüzde 9, Romanya yüzde 31, Fransa yüzde 56 artış gösterdi" dedi.

20 pazardan sadece Ortadoğu pazarında yüzde 17’lik bir kayıp yaşandığını belirten Yavuz, Acenteler sıralamasında geçtiğimiz yıla göre yüzde 56 artışla Tantur-TUİ grubu ilk sıraya yükseldi. 1 milyon sınırındaki ilk 5 acente değişmedi. Rus tur operatörleri sezon öncesi öngördükleri gibi Anex’in yüzde 15 artışı dışında geçen yılın sayılarını korudu. Meeting Point yüzde 28 artışla Avrupa pazarının artmasında önemli pay sahibi. Diana ve Thomas Cook efektini 100 bin yolcu kaybı ile atlattı. Golf acenteleri yüzde 100’e yakın artışla son yılların en iyi sezonunu yaşadı" dedi.

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