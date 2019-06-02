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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.06.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Turizmciler rekor bekliyor

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Turizmciler rekor bekliyor

ATİB Başkanı Cem Karaca "Turist rakamlarındaki artış turizm yatırımcılarını da cesaretlendiriyor. 2019 yılında oteller tamamen doldu. 2020 yılı bağlantıları yapılmaya başlandı" dedi.

 Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, turist rakamlarındaki artışın turizm yatırımcılarını da cesaretlendirdiğini belirterek, "2019 yılında oteller tamamen doldu. 2020 yılı bağlantıları yapılmaya başlandı." dedi.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un hem iç hem dış pazarda hareketlilikle başladığını söyledi. 

Özellikle Ramazan Bayramı tatilinin açıklanmasının iç pazarda da ciddi bir hareketliliğe neden olduğunu anlatan Karaca, dış pazarda ise belirli bir artışın baştan beri öngörüldüğünü dile getirdi. 

Daha önce direkt uçuşların olmadığı farklı destinasyonlardan Antalya'ya tarifeli uçaklar konulmasının da bu yılki hareketlilikte önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Karaca, özellikle Orta Doğu olmak üzere bazı pazarların önünün açıldığını, bunun hem sayısal hem de niteliksel anlamda bir ivmeye neden olduğunu ifade etti. 

DAHA ÇOK HARCAYAN TURİST BEKLENTİSİ 

Nicelik değil, nitelik anlayışının turizmde bir politika olarak gündeme geldiğini aktaran Karaca, şöyle konuştu: 
"Nitelikli hizmet alabilecek, daha çok para harcayan, gezen, geldiği şehirdeki bütün kesimlere katkısı olan kitleleri, turist kafilelerini görmek
istiyoruz. Amacımız Türkiye'ye fazla turist gelmesi, daha fazla harcama yapması.

Bu hedefe orta vadede ulaşabilirsek, Türkiye'nin carı açığının kapanmasında turizmin daha da önemli bir hale geleceğine inanıyoruz. Rakamlara bakıldığında bu yıl turizm açısından ciddi bir artışla başladı. Turizmde 2014 yılındaki rekorun bu yıl kırılacağını düşünüyoruz. Antalya'da 15 milyon turist ağırlanmasını bekliyoruz. Turist rakamlarındaki artış turizm yatırımcılarını da cesaretlendiriyor. 2019 yılında oteller tamamen doldu. 2020 yılı bağlantıları yapılmaya başlandı." 
Turizmcilerin önce istikrar aradıklarına işaret eden Karaca, Türkiye'de istikrara yönelik bir sıkıntı olmadığını, daha fazla yatırım için olması gereken olumlu iklimin de bulunduğunu kaydetti. 

"ANTALYA EŞİNE ZOR RASTLANAN BİR DESTİNASYON"

Karaca, yatak sayısının artması kadar, alternatif imkanların da sunulmasının önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelen turistlerin harcama oranları henüz beklenen düzeyde değil. Burada önemli olan o parayı harcatacak işletmelerin olması. Bu çerçevede açıkça söylemek gerekiyor ki konaklama, oda sayısı otel sayısı çerçevesinde iyi bir yerdeyiz. Fakat turistin otelden çıkmasını sağlayacak derecede değerli işletmelerin açılması gerekiyor. Alternatif turizm işletmelerinin önemi de burada ortaya çıkıyor. İnsanlar geldikleri yerde gezmek, kültürel anlamda o bölgeyi tanımak, tarihsel geçmişine gidip zaman geçirmek istiyorlarsa, bununla ilgili bizim de altyapıyı hazırlamamız gerekiyor." 

Antalya'nın çok farklı ve avantajlı yönleri olan, eşine zor rastlanan bir destinasyon olduğunu vurgulayan Karaca, sadece deniz, kum ve güneşe dayalı bir turizmin çıkış noktası olmadığını düşündüklerini sözlerine ekledi. 

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