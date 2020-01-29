Turizm artık öncelikli sektör

Foruma Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Forumda yeni turizm yatırım trendleri, markalar, mega projeler, 2030 yatırımcıları için ipuçları, konaklama endüstrisine yeni trendler, sağlık turizmi ve fırsatları, otel tasarımında yeni trendler, sanat, kültür ve müzelerin turizm yatırımları üzerindeki etkisi tartışıldı. Türkiye’nin yüksek teknoloji, ihracat ve Ar-Ge merkezi konumuna gelişmesi ve bölgesinde ticaret ve finans merkezi olmasını sağlamak için enerji, havacılık, savunma, sağlık, makine, kimya, turizm ve bilgi iletişim teknolojilere gibi sektörlere öncelik verdiğini ifade eden Ermut, “Bu sektörlerde küresel ölçekte öne çıkan ülkeleri tespit ederek ülkemize yatırım çekmek amacıyla faaliyetler yürütüyoruz. Turizm yatırımlarının katma değer yaratma anlamında da zaten yavaş yavaş önemi anlaşılmaya başlandı. Bu noktada da dönüşüm başladığı için artık turizm yatırımları da bizim öncelikli sektörlerimiz arasına girmeye başladı” dedi. Türk turizminin gücüne ve potansiyele değinen Ermut, “Biz de ofis olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da turizm sektörüne öncelik vermeye, verdiğimiz öncelik doğrultusunda çalışmalarımızı artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MARKALAR ANADOLU’YA YAYILMALI

Turizmi, Türkiye’nin altın sektörü olarak gördüklerine dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu,“Sektörün sorunlarına çözümler üretmek için Türkiye Turizm Meclisini kurduk. Turizm Meclisimizde, Türkiye’nin en büyük turizm şirketlerinin yanı sıra, Turizm Bakanlığımız ve ilgili diğer kamu kurumlarımız yer alıyor. Artık buralardaki işler, çok daha hızlı sonuçlanıyor. Küresel marka olmuş otel yatırımlarının, Anadolu’ya yayılmasını sağlamalıyız. Zira özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip yabancı turistler, böyle oteller arıyor ve bu otellerin bulunduğu yerlere gidiyor” dedi. Turizm sektörünün yeniden ivme kazandığı ve yeni hedeflere doğru yelken açtığı bu dönemde, ihtiyaç duyulan dönüşüme ve sıçrayışa zemin sağlayacak yeni işbirliklerini bu forumla sektöre getirmek istediklerini belirten Oya Narin, “Bu organizasyonun Türkiye ekonomisi ve turizm sektörü için önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum” diye konuştu.