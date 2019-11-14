Turist çeşitliliği artıyor

TÜRKİYE turizmi 2019 ocak-eylül döneminde 36.4 milyon yabancı turist, 5.1 milyon da yurtdışında yaşayan Türk vatandaşını ağırladı. Böylece toplam turist sayısı 41.5 milyonu aştı. 2016’da dip noktaya ulaşan turizm sektörü böylece 3 yıl gibi kısa bir sürede yeniden rekorlar kırmaya başladı. Rekoru getiren Rusya, Almanya, İngiltere ve Bulgaristan gibi Türkiye’ye sürekli turist gönderen pazarlardan gelen turist sayısının yükselmesi olsa da yeni ülkeler de devreye girdi.

YÜKSELİŞ BAŞLADI

2016’da yaşanan çeşitli sıkıntılar sebebiyle ülkeye gelen turist sayısında büyük düşüş yaşanmış, Rusya, Almanya ve İngiltere gibi ana kaynak pazarlardan gelen turist sayısı bir hayli azalmıştı. O dönem turizm sektörü temsilcileri ve hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamalarda “Bu tip sıkıntılı dönemlerde sadece belli pazarlara bağlı kalmanın nasıl sorun olduğu ortaya çıktı. Türkiye’ye gelen turist sayısını arttırmaya çalışırken yeni pazarlar oluşturmak için de daha fazla çaba göstermeliyiz” ifadelerini kullamıştı. O dönem başlayan çalışmalar yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Ülkede yaşanan sıkıntıların azalması, döviz kurlarının yabancı turistin lehine oluşması ve kaynak pazarların yanında diğer pazarlarda da tanıtım faaliyetlerinin artması gibi sebeplerle, Türkiye’ye turist gönderen diğer ülkelerden gelen turist sayısı yükselmeye başladı.

ÖNEM TAŞIYOR

Örneğin Polonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2017’de 254 binken, 2019’da 776 bine çıktı. Romanya’dan gelen turist sayısı 345 binden 651 bine, Çin’den gelen turist sayısı 165 binden 338 bine, Libya’dan gelen turist sayısı 70 binden 193 bine, Hindistan’dan gelen turist sayısı 57 binden 168 bine, Güney Kore’den gelen turist sayısı 88 binden 159 bine, Filipinler’den gelen turist sayısı 45 binden 103 bine, Brezilya’dan gelen turist sayısı 35 binde 77 bine, Japonya’dan gelen turist sayısı 34 binden 77 bine, Kolombiya’dan gelen turist sayısı 19 binden 50 bine, Meksika’dan gelen turist sayısı da 13 binden 44 bine yükseldi. Söz konusu ülkelerden gelen turist sayısı her ne kadar 5.1 milyon turist gönderen Rusya, 4 milyon turist gönderen Almanya ve 2.1 milyon turist gönderen İngiltere’nin rakamlarına uzak olsa da yaşanan yükseliş pazar çeşitliliği ve turist artışının devamlılığı açısından büyük önem taşıyor.

3 MİLYAR İNSAN YAŞIYOR

TURİZM sektöründe faaliyet gösterenlerin pazar çeşitliliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, “Türkiye’ye gelen toplam turistin 5-6 pazardan ağırlıklı olduğu görülüyor. Ancak son dönemlerde diğer ülkelerde yaşanan yükselişler olumlu gelişmeler. Önemli olan alternatifleri çoğaltmak. Çeşitli ülkelerden gelen turist sayısının artmasıyla Türkiye geleceğe güvenle bakacak. Mevcut kaynakları koruyup büyütürken, sürekli yeni pazarların da eklenmesi gerekiyor. Türkiye’den 6 saat uçuş mesafesinde 3 milyar insan yaşıyor. Ayrıca ABD ve Uzakdoğu ülkelerinde de ciddi potansiyel var” dedi.