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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.07.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Tunceli’de yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

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Tunceli’de yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Tunceli'de koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

İstanbul’dan köyüne gelen doğa gezgini Ayhan Esen (38), Pülümür ilçesindeki Munzur Dağı’nın eteklerinde beslendikleri sırada iki grup yaban keçisini gördü. Munzur Dağı eteklerinde gezdiği sırada onlarca erkek ve dişi yaban keçisini fark etmesiyle heyecanlı bir şekilde görüntüye aldığını anlatan Esen, "Doğada fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Munzur Dağı eteklerinde doğa gezisine çıkmıştım. Karlı bir haldeki Munzur Dağı’nın eteklerinde iki grup yaban keçisi fark ettim. İnanılmaz heyecanlandım. Erkek yaban keçisi grubu daha kalabalıktı ve uzun boynuzları ve iri yapılarıyla beni çok etkilediler. Anında yanımda taşıdığım fotoğraf makinesiyle görüntüledim. Beni fark ettikleri sırada Munzur Dağı’nın zirvesine doğru kaçmaya başladılar. Özellikle erkek ve uzun boynuzlu yaban keçileri sürü halinde koştukları sırada inanılmaz güzel bir görsellik çıktı ortaya. Çok uzak bir mesafede bulunmama rağmen yine de güzel görüntüler yakaladım. Hayatımın en heyecanlı anlarını yaşadım. Lütfen kimse bu keçileri avlamasın ve bu güzel yaban keçilerine kıymasın" dedi.

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