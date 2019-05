Tüm şehirlerde uygulanacak 100 bin kişiye istihdam sağlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6306 sayılı yasayla alakalı kentsel dönüşümde yaşanan zorlukları, sorunları çözmek adına hem hak sahiplerinin hem de yüklenicilerimizin yaşadığı sorunları çözecek bir düzenlemeyi hazırlıyoruz." dedi.



Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen "Sıfır Atık Eko Bilim Fuarı"nın açılışını yapan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurum, Kartal'da yıkılan binanın ardından il ve ilçelerdeki riskli binaların 3 ay içinde tespiti için genelge gönderildiği hatırlatılarak, riskli bina tespitinin ne aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"İnşallah mayıs ayı içerisinde belediye başkanlarımız bize bu tespitleri bildirecek valilik kanalıyla. Hatta İstanbul'da, İstanbul'un tüm ilçelerindeki tespiti valimiz bu hafta kendilerine bildirecek. Bir ofiste o tespitleri birebir her belediyeyi çağırarak alacağız. Her belediye kendi içinde çalışıyor. Valilik kanalıyla biz belediyelerimizle önümüzdeki haftadan itibaren birer birer görüşüp, şehirlerinde ilçelerinde tespit ettikleri riskli alanları bize bildirmelerini, tespit etmelerini isteyeceğiz. Süreç, önümüzdeki hafta itibarıyla doluyor. Dolayısıyla bu talepleri aldığımızda oradaki acil gördüğümüz yerlerden başlamak suretiyle de kentsel dönüşümü başlatacağız. Aciliyet de hem vatandaşımızın can güvenliğini hem mal güvenliğini korumak adına hızlı şekilde tedbir alacağımız yerler de olacaktır. Buralara da hızlı bir şekilde gireceğiz. Fiilen şu an zaten sahada Esenler'de, Üsküdar'da, Gaziosmanpaşa'da, Kağıthane'de, Kartal'da, İstanbul'un hemen hemen tüm ilçelerinde bu çalışmayı yapıyoruz. Gelmesine müteakip acil yerlerden başlayarak yapacağız."

Geçen hafta Kızılcahamam'da yapılan kampta tüm belediye başkanlarıyla gelecek 5 yıllık süreçte kentsel dönüşümden altyapıya, millet bahçelerine, düzenli depolama tesislerine, atık su arıtma tesislerine ilişkin birçok görüş alışverişinde bulunulduğunu, şehirler için yapılması gerekenlerin aktarıldığını ve 2023 hedeflerinin anlatıldığını dile getiren Kurum, belediye başkanlarından 5 yılda yapacaklarını planlamalarını istediklerini söyledi.

"TESPİTLERİN BİLDİRİLMESİ HALİNDE GEREKLİ ÖNLEMİ ALACAĞIZ"

Kurum, önceliğin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kartal'dan sonra Kağıthane'de yine böyle bir olay meydana geldi, bir bina kendiliğinden yıkıldı, diğer binayı da güvenlik gerekçesiyle biz yıktık. Etrafındaki 24 binayı boşalttık ve tespitlerimiz devam ediyor. Orada ruhsatı, iskanı olmayan riskli tüm binaların tespitlerini yapacağız ve o bölgede de yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesine gireceğiz. İstanbul'da, Türkiye'de acil, öncelikli olan tüm alanlara gidip yıllık 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz. 300 bin konutun da yüzde 10'unu Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle kalanını da belediyelerimize hem maddi hem teknik destek vermek suretiyle bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Buna ilişkin çalışmalarımızı İstanbul'un tüm ilçelerinde yürütüyoruz."

İstinat duvarları konusunda, tehlike arz ettiği düşünülen yerlerde tespitlerin yapılmasına ilişkin talimat gönderildiğini bildiren Kurum, "Tespitlerin yapılıp bize bildirilmesi halinde de o bölgelerde gerekli önlemi alacağız." dedi.

Murat Kurum, "6306 sayılı yasayla alakalı kentsel dönüşümde yaşanan zorlukları, sorunları çözmek adına hem hak sahiplerinin yaşadığı hem de yüklenicilerimizin yaşadığı sorunları çözecek bir düzenlemeyi hazırlıyoruz. Buna ilişkin uzun süre devam etmeyen kentsel dönüşüm firmalarına ve hak sahiplerine belli hakları getireceğiz. Bu çerçevede eğer bu, tek taraflı bir problemse fesih hakkına kadar hem vatandaşlarımızın mağdur olmasını hem de bu sürecin sürecini uzattığımız zaman sadece kendisiyle etrafını da ilgilendiren konularda mağduriyeti engellemek adına böyle düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğini, acil olanların sayısının 1,5 milyon olarak tespit edildiğini kaydeden Kurum, "1,5 milyon adedi her yıl 300 bin yaparak önümüzdeki 5 yıllık süreçte, 2023'e kadar acil dönüştürülecek alanların dönüşümünü sağlayacağız. Buna Emlak Bankamız da finansal destek olacak, İller Bankamız da olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu sürece ilişkin destekleri alıp kentsel dönüşüm projelerini destekleyeceğiz. Bir kısmını da TOKİ eliyle yapacağız." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 75 AZALMA GÖRDÜK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Plastik poşetleri 1 Ocak itibarıyla ücretli hale getirdik ve kullanımda yaklaşık yüzde 75 azalma gördük. Gelecek nesillere daha çevreci, doğaya saygılı şehirler bırakmak adına bu uygulamayı yürütüyoruz." dedi. Bakanlığın iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek adına bir çok proje gerçekleştirdiğine değinen Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"Bunlardan biri millet bahçesi projesi. Millet bahçesiyle şehirlerimize ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz yeşil alanları kazandırıyoruz. Hedefimiz, her ile 1 tane millet bahçesi yapmak ve kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak. Atıksu arıtma tesisleri yapıyoruz. Hem atık su arıtma hem düzenli depolama tesislerinin sayısını nüfusumuzun yüzde 100'üne hizmet verecek şekilde çıkarmak istiyoruz. Bakanlık olarak doğayı ve çevreyi korumak ve bize bırakılan emanetleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek adına korunan alan metrekaremizi 2023'te şu anki alandan 2,5 kat artırarak, korunan alanları dünya verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 17'si seviyesine çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 2023 yılında tüm şehirlerimizde sıfır atık uygulamasına geçilmiş olacak. Bu uygulamayla da inşallah yıllık 20 milyar lira tasarruf 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlanmış olacak."

"ÇEVREYİ KİRLETEN HERKESİ UYARIN"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "sıfır atık" projesi kapsamında Türkiye çapında bakanlığın 16 bin 700 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiğini belirterek, uygulama sayesinde 2023'e kadar tüm ilçelerde, şehirlerde atıkların kaynağında ayrıştırılacağını anlattı.

Sıfır atık uygulamasının başka ayağının da plastik poşet kullanımını azaltmak olduğuna işaret eden Kurum, "Plastik poşetleri 1 Ocak itibarıyla ücretli hale getirdik ve kullanımda yaklaşık yüzde 75 azalma gördük. Gelecek nesillere daha çevreci, doğaya saygılı şehirler bırakmak adına bu uygulamayı yürütüyoruz. Akabinde 2021'de depozito uygulamasına geçeceğiz." diye konuştu.

Kurum, çocuklara, "Siz hepiniz çevre ve şehircilik bakanısınız. Ben size bu yetkiyi veriyorum. O yüzden çevreyi kirleten herkesi uyarın, yapmış olduğunuz projeleri anlatın ki şehirlerimizi, memleketimizi güzel şekilde gelecek nesillere aktaralım." şeklinde seslendi. Okul Müdürü Tuncay Karakaş da fuarın üçüncüsünün düzenlendiğini belirterek, çalışmaları ve sıfır atık uygulamasını hayata geçirmekteki amaçlarını "çevre bilinci olan çocuklar yetiştirmek" olarak açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fuarın açılış kurdelesini çocuklarla kesti. Daha sonra Kurum, fuar alanını gezerek, çocuklardan projeleri hakkında bilgi aldı.