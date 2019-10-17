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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Tüketici en çok "iade" talebinde bulundu

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Tüketici en çok "iade" talebinde bulundu

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Son 2 yıl içinde bize gelen 4 bin şikayetin yüzde 58'i iade, yüzde 36'sı değişim ve yüzde 6'sı ücretsiz tamir talebi yönünde" açıklamasında bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Son 2 yıl içinde bize gelen 4 bin şikayetin yüzde 58'i iade, yüzde 36'sı değişim ve yüzde 6'sı ücretsiz tamir talebi yönünde." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin hakları konusunda bilinçlendiklerini belirterek, her yıl çeşitli konularda binlerce şikayet aldıklarını söyledi. Tüketiciler Birliği olarak şikayetleri incelediklerini dile getiren Şahin, "Son 2 yıl içinde bize gelen 4 bin şikayetin yüzde 58'i iade, yüzde 36'sı değişim ve yüzde 6'sı ücretsiz tamir talebi yönünde. Yani şikayette bulunan her iki tüketiciden biri, hatta daha fazlası aldığı ürünü beğenmediği için iade talebinde bulundu." diye konuştu.

İADE TALEBİ GENELLİKLE ELEKTRONİK EŞYALARDA

İade talebinin yüksekliğinin satıcılar için kötü bir durum olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti: "Tüketicinin satın aldığı üründen memnun olmaması ve bunu iade etmesi ürünlere olan güvensizliği gösteriyor. Büyük bir çoğunluğu aldığı ürünü değiştirmek istese 'Tüketici aldığından memnun ama problemsiz olan ürünle değiştirilmesini istiyor.' diyeceğiz ama iade çoğunlukta olunca durum değişiyor."

Şahin, iade talebiyle kendilerine gelen şikayetlerin yüzde 90'ını da cep telefonları başta olmak üzere elektronik eşyaların oluşturduğuna dikkati çekti. İade talepli şikayetlerin yüzde 10'unun ise mobilya ve tekstil ürünlerine ilişkin olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Tüketici çoğunlukla uzaktan satış yönetimiyle aldığı elektronik eşyanın beklediği gibi olmadığını görünce iade talebiye bize başvuruyor. İade taleplerinin yüksek olmasının temelinde internet ve uzaktan satışlarda tüketiciye çok farklı ürünlerin gönderilmesi var. Bunlara karşı dikkatli olunmalı çünkü internet ve uzaktan satışların altyapısı henüz hazır değil. Durum bu şekilde olunca tüketici internetten aldığı ürünleri iade etmek istiyor. Her 100 tüketiciden 58'inin iade talebinde bulunmasının temelinde bu var." 

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