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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.10.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Tüketici "bedel indirimi" hakkını hiç kullanmıyor

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Tüketici "bedel indirimi" hakkını hiç kullanmıyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin "Kanunen tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı vardır ancak yaptığımız değerlendirmelerde tüketici, 22 yıldan bu yana ne bize ne de hakem heyetlerine bedel indirimiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmadı" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl binlerce kişinin tüketici hakem heyetlerine ve mahkemelerine başvurduğunu söyledi.

Başvuruların büyük kısmını iade taleplerinin oluşturduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Kanunen tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı vardır ancak yaptığımız değerlendirmelerde tüketici, 22 yıldan bu yana ne bize ne de hakem heyetlerine bedel indirimiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmadı. Yönlendirmelerimize rağmen bu hak anlaşılamadı. İade ve değişim hakkını çok fazla kişi talep ederken bedel indirimi hakkını ise kimse kullanmıyor. Bu hak, hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri, satıcı ve sağlayacıların hiçbirinden talep edilmiyor."

"SATICIDAN ÖDEDİĞİMİZ PARANIN BİR KISMINI GERİ ALABİLİRİZ"

Şahin, tüketicilere bedel indirimi hakkını kullanmalarını tavsiye ederek, şöyle devam etti:

"Kullanımımızı engellemeyen ayıplı bir mal için iade ya da değişim talep etmek zorunda değiliz. Örneğin aldığımız bin liralık bir ürünün ayıbı için bedel indirimi talep ettiğimizde satıcıdan ödediğimiz paranın bir kısmını geri alabiliriz. Bu hem tüketici hem de satıcı için gayet mantıklı ve memnuniyet verici bir yöntemdir. Biz hem ödediğimiz paranın bir kısmını geri alarak o malı kullanmaya devam ediyoruz hem de satıcı malı geri alıp tamamen zarar etmemiş oluyor. Yani bu hak hem satıcıya hem de tüketiciye fayda sağladığı gibi ekonomiye de olumlu etki ediyor."

"TÜKETİCİ BU HAKKI BİLMEDİĞİ İÇİN KULLANMIYOR"

Tüketicilerin gerektiğinde bedel indirimi hakkını kullanması gerektiğini belirten Şahin, "Tüketici bu hakkı bilmediği için kullanmıyor. Bu yüzden tüketicilerimizi bu konuda uyarıyoruz. Bize gelen taleplerde 'Bedel indirimi hakkını kullanmak istiyor musunuz?' diye sorduğumuzda 'O nasıl oluyor?' diye geri dönüşler alıyoruz. Tüketici aldığı ürünü iade etmek veya değiştirmek için nasıl bir yöntem izliyorsa bedel indirimi için de aynı şeyi yapması yeterli." diye konuştu.

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