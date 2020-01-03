TÜİK enflasyon oranları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorusu, 3 Ocak Cuma günü birçok çalışanın kilitlendiği hususlardan birisi oldu. Peki, enflasyon oranları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları, TÜİK tarafından saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. TÜİK'in açıklayacağı bu rapor, maaş zamları için kritik bir önem addedecek. 2019 yılının genel zam oranları dışında aylık zam oranları da açıklanacak hususlar arasında yer alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.



TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.



Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.



Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.



Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.



Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.