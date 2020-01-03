Memura ve emeklilere ne kadar zam gelecek? 2020 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşları için zam oranları bugün açıklanacak enflasyon rakamları ile belli olacak. Ne kadar zam alacaklarını enflasyon oranları açıklamasının ardından öğrenebilecek olan memur ve emekliler, 2020 yılının emekli ve memur zam oranları sonrası farkların yatacağı tarih de gündemde yer alacak. İşte, 2020 yılında memur ve emeklilere verilecek olan zam oranları hakkında Yalçın Bayer'in yazısından bazı detaylar



EMEKLİ VE MEMUR 2020 ZAM ORANLARI NE KADAR OLACAK?



Milyonlarca dar ve sabit gelirli, Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayına ilişkin açıklayacağı enflasyon rakamını bekliyor. Temmuzdan kasım ayına dek beş aylık süreçte Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti.



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