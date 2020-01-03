Memura ve emeklilere ne kadar zam gelecek? 2020 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşı hesaplama sürecinde bugün sona gelindi. Bir süredir binlerce memurun ve emeklinin merakla araştırılan konular arasında yer alan 2020 emekli ve memur zam oranları, 3 Ocak enflasyon farkları ile belli olacak. Peki, emekli ve memurun 2020 yılında alacak enflasyon farkı ne kadar olacak ve zam oranı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, Yalçın Bayer'in konuyla ilgili yaptığı açıklamalar
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1
Memur ve emekli maaşları için zam oranları bugün açıklanacak enflasyon rakamları ile belli olacak. Ne kadar zam alacaklarını enflasyon oranları açıklamasının ardından öğrenebilecek olan memur ve emekliler, 2020 yılının emekli ve memur zam oranları sonrası farkların yatacağı tarih de gündemde yer alacak. İşte, 2020 yılında memur ve emeklilere verilecek olan zam oranları hakkında Yalçın Bayer'in yazısından bazı detaylar
EMEKLİ VE MEMUR 2020 ZAM ORANLARI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca dar ve sabit gelirli, Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayına ilişkin açıklayacağı enflasyon rakamını bekliyor. Temmuzdan kasım ayına dek beş aylık süreçte Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti.
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Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarında yüzde 5.71 artış olacak. Önceden bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4 zam alan kamu çalışanları ile emeklilerine ne kadar enflasyon farkı ödeneceği de TÜİK’in açıklayacağı rakam ile kesinleşecek.
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Beklentiler aralık enflasyonunun eksi çıkmaması yönünde... 6 aylık enflasyonun yüzde 6.50 olması öngörülüyor. Gerçekleşirse işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarında bu oranda artış olacak, memur ile memur emeklilerine yüzde 2.50 oranında enflasyon farkı verilecek.
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Eğer enflasyon eksi açıklanırsa memur ile emeklinin alacağı zam oranı daha düşük kalacak.
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Emekli, 2008 yılından bu yana uygulanan zam sisteminden ötürü hep mağdur oluyor. Aylıklara bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında yapılan artıştan dolayı giderek yoksullaşıyor, hayat pahalılığı ile mücadele edemiyor. Seyyanen zam sistemine yeniden geçilmesini istiyor.