TÜİK Başkanı Merkez’e transfer
Merkez Bankası’nın bu yıl iki genel kurulu yapıldı. 18 Ocak 2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Merkez Bankası’nın kârının yüzde 90’ının Hazine’ye aktarılması kararlaştırılmıştı.
15 Mart tarihinde yapılan olağan genel kurulda ise görev süresi dolanların yerine Banka Meclisi üyeliklerine seçim yapıldı. Hazine Merkez Bankası’nda büyük hissedar. Genel kurulda Hazine’nin kabul ettiği isimler seçiliyor. 15 Mart’taki genel kurulda Banka Meclisi üyeliklerine Hayrettin Demircan ile Ahmet Keçeci seçildi. Hayrettin Demircan Hazine Müsteşarlığı’nda müsteşar yardımcılığı yapmıştı. Son olarak da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilmişti. Vergi müfettişi kökenli olan Ahmet Keçeci ise bilirkişilik yapıyor. Önceki gün akşam saatlerinde Merkez Bankası’ndan yazılı bir açıklama yapılarak genel kurulda seçilen Demircan ve Keçeci’nin görevlerine başlamayacakları bildirildi.
VEKALETEN BAŞKAN
Merkez Bankası’nın açıklamasında görevlerine başlamayanların yerine Başak Tanınmış Yücememiş ile Mehmet Aktaş’ın seçildiği belirtildi. Atama işleminin Merkez Bankası kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapıldığı kaydedildi. Yeni Banka Meclisi üyelerinden Mehmet Aktaş Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) 16 Şubat 2016 tarihinden itibaren vekaleten başkanlık görevini yürütüyordu.
Mehmet Aktaş’ın Banka Meclisi üyeliğine seçilmesinin ardından TÜİK’te başkanlık görevini vekaleten Yinal Yağan getirildi. Yağan, ilk olarak 1991 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2000 yılında Tunus Büyükelçiliği’ne Ticaret Müşaviri olarak atandı. 2016 yılında Ekonomi Bakanlığı’nda Dış Ticaret Uzmanı olarak görev alan Yinal Yağan 2016 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 4 Ekim 2018 tarihinde TÜİK’te Enver Taştı görevinden alınınca yerine getirilmişti. Eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 6.30 çıkmıştı.
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