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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TÜİK Başkanı Merkez’e transfer

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
TÜİK Başkanı Merkez’e transfer

Merkez Bankası’nın bu yıl iki genel kurulu yapıldı. 18 Ocak 2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Merkez Bankası’nın kârının yüzde 90’ının Hazine’ye aktarılması kararlaştırılmıştı.

15 Mart tarihinde yapılan olağan genel kurulda ise görev süresi dolanların yerine Banka Meclisi üyeliklerine seçim yapıldı. Hazine Merkez Bankası’nda büyük hissedar. Genel kurulda Hazine’nin kabul ettiği isimler seçiliyor. 15 Mart’taki genel kurulda Banka Meclisi üyeliklerine Hayrettin Demircan ile Ahmet Keçeci seçildi. Hayrettin Demircan Hazine Müsteşarlığı’nda müsteşar yardımcılığı yapmıştı. Son olarak da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilmişti. Vergi müfettişi kökenli olan Ahmet Keçeci ise bilirkişilik yapıyor. Önceki gün akşam saatlerinde Merkez Bankası’ndan yazılı bir açıklama yapılarak genel kurulda seçilen Demircan ve Keçeci’nin görevlerine başlamayacakları bildirildi.

VEKALETEN BAŞKAN

Merkez Bankası’nın açıklamasında görevlerine başlamayanların yerine Başak Tanınmış Yücememiş ile Mehmet Aktaş’ın seçildiği belirtildi. Atama işleminin Merkez Bankası kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapıldığı kaydedildi. Yeni Banka Meclisi üyelerinden Mehmet Aktaş Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) 16 Şubat 2016 tarihinden itibaren vekaleten başkanlık görevini yürütüyordu.

Mehmet Aktaş’ın Banka Meclisi üyeliğine seçilmesinin ardından TÜİK’te başkanlık görevini vekaleten Yinal Yağan getirildi. Yağan, ilk olarak 1991 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2000 yılında Tunus Büyükelçiliği’ne Ticaret Müşaviri olarak atandı. 2016 yılında Ekonomi Bakanlığı’nda Dış Ticaret Uzmanı olarak görev alan Yinal Yağan 2016 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 4 Ekim 2018 tarihinde TÜİK’te Enver Taştı görevinden alınınca yerine getirilmişti. Eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 6.30 çıkmıştı.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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