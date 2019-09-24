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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
24.09.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

TÜİK açıkladı! İstatistiklere göre bakın kaç yıl yaşayacaksınız

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TÜİK açıkladı! İstatistiklere göre bakın kaç yıl yaşayacaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresine ilişkin istatistikleri duyurdu. İstatistiklerde erkekler için 75.6 yıl, kadınlar için ise 81 yıl yaşam öngörüldü.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78,3 yıl, erkeklerde 75,6 yıl ve kadınlarda 81 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak gerçekleşti.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 15 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 64,4 YIL

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,4 yıl oldu. Erkekler için bu süre 61,7 yıl iken, kadınlarda 67,1 yıl oldu.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 30 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 49,8 YIL 

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,8 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47,3 yıl iken, kadınlarda 52,3 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki bekldenen yaşam süresi farkı 5 yıl.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 50 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 30,7 YIL 
 
Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,7 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28,4 yıl iken, kadınlarda 32,9 yıl oldu.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 65 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 17,9 YIL

Ülkemizde, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,9 yıl olarak gerçekleşti. Erkekler için bu süre 16,2 yıl iken, kadınlarda 19,4 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

TÜİK açıkladı İstatistiklere göre bakın kaç yıl yaşayacaksınız

DOĞUŞTA SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 58,3 YIL OLDU

Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanan "sağlıklı yaşam süresi", sıfır yaşında bulunan bir kişi için Türkiye'de toplamda 58,3 yıl, erkeklerde 59,9 yıl ve kadınlarda 56,8 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3,1 yıl daha uzun olduğu görüldü.

TÜİK açıkladı İstatistiklere göre bakın kaç yıl yaşayacaksınız




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