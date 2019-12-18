TÜİK 2 bin 331 TL dedi... Asgari ücrette üçüncü toplantı yapıldı

TÜİK’in rakamının alınacak karar için bağlayıcılığı bulunmuyor. Asgari ücret görüşmelerinin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantısında, TÜİK çalışmasının sonuçları da taraflara sunuldu. Buna göre ağır işkolu için 3 bin 590 kalori ağırlığı, orta iş kolu için 3 bin 90 ve hafif iş kolu için 2 bin 765 kaloriye karşılık gelen 58 gıda ürünü ve miktarı kullanılarak bir işçinin ihtiyaç duyacağı parasal değerler hesaplandı. Gıda harcaması da dikkate alınarak yapılan ücret tahmini ise, ağır iş için 2 bin 331 lira, orta iş için 2 bin 86 lira, hafif iş içinse bin 940 lira oldu. Bu rakamlar içinde gıdanın oranı ise yüzde 22.6 oldu. Yüzde 77.4 oranında ise gıda dışı harcamalar belirleyici oldu.

Asgari ücret görüşmelerinde karar, son toplantıda verilecek. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıyla halen net 2 bin 20 TL olarak uygulanacak asgari ücrete yapılacak zam oranı belirlenecek. Türk-İş görüşmeler öncesinde 2 bin 578 liranın altındaki bir rakama imza atmayacağını açıklamıştı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kararlarını oyçokluğuyla alıyor. Geçen yıl ise, oybirliği ile artış oranı açıklanmıştı.