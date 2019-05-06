TUBİTAK'a 27 personel alınacak
TÜBİTAK, bünyesinde istihdam etmek üzere 27 personel alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 27 Ar-Ge personeli alınacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında (TDBY) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.
TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM TDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak.
Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
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