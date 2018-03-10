Trump’ın hamlesiyle alevlenen ticaret savaşında AB’den hamle: Önce diyalog sonra önlem

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 oranında ek vergi uygulama kararını Meksika ve Kanada’yı dışarıda bırakarak devreye sokma kararı almasının ardından önlemlerin ana hedeflerinden olan Avrupa Birliği (AB) önce diyalog sonra karşı önlem yaklaşımını benimsedi.

Trump’ın, diğer ülkelerin muafiyet için müzakere etmesine kapıyı açık bırakması nedeniyle, pozisyonunun çok net olmadığı görüşünde olan AB, Amerikan yönetiminden netleştirme isteyecek. Muafiyet elde edilemezse 90 gün içinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde girişimde bulunulacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise AB Komisyonu’nun karşı önlemleri alacağına güvendiklerini açıkladı. Türkiye ise ‘pamuk’ kozunu oynamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem’in açıklamasına göre Türkiye ABD’den ithal edilen pamuk için ek vergi koyabilecek. Türkiye, 2017 yılında ABD’den 735.1 milyon dolarlık pamuk ithalatı yapmıştı.

DOSTUZ, MÜTTEFİKİZ

Kararın ardından dün, AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, “Diyalog her zaman AB için ilk opsiyon” dedi. Hafta sonu Brüksel’de AB ile Amerikan yönetiminden yetkililerle detaylı bir görüşme yapılması öngörülüyor. AB’nin önlemler listesine dahil edilmesinin doğru yol olmadığını belirten Malmström, “Biz dostuz, müttefikiz, birlikte çalışıyoruz, ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit olamayız” diye konuştu.

ALMANYA’YA DESTEK

Trump’ın özellikle Almanya’yı hedef almasına AB’den sert tepki geldi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, “AB’nin bu konuda farklı kategorilere bölünmesine izin veremeyiz” dedi. Katainen, ticaret alanında AB’nin bir blok olduğunun altını çizdi. ‘En kötü senaryonun’ devreye girmesi halinde AB’nin konuyu DTÖ’ye diğer ortaklarıyla birlikte taşıyacağını söyleyen Katainen, “Dengeleme önlemlerini kullanmamayı umuyoruz ancak kullanmamız gerekirse buna hazır olacağız” diye konuştu.

ABD’nin kararı Avrupa’daki çelik sektöründe tedirginlik yaratmış durumda. En büyük endişeyi ise ABD’nin ek vergileri devreye sokmasıyla gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılan Avrupa’dan bu ülkeye ihracatın azalması ve diğer önemli pazarlardan Avrupa’ya yönelişte artış olması oluşturuyor. Avrupa Çelik Derneği EUROFER, bu iki gelişmenin çelik sektöründe ve sektöre bağlı yan sektörlerde on binlerce iş kaybına neden olabileceği görüşünde.