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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEkonomi Trump, Çin'e yönelik yatırım sınırlamalarında geri adım attı
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Ekonomi
WASHINGTON (AA)
27.06.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

Trump, Çin'e yönelik yatırım sınırlamalarında geri adım attı

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Trump, Çin'e yönelik yatırım sınırlamalarında geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan yabancı yatırım sınırlamaları için başkanlık yetkisini kullanmak yerine Kongre'nin çıkaracağı düzenlemeye itimat edeceği bildirildi.

ABD ekonomi yönetiminden kıdemli yetkililer, basın mensuplarına yönelik konferans bağlantısında, ABD’nin ulusal güvenliği açısından önem arz eden teknolojilerin ele geçirilmesini önleyecek yabancı yatırım tedbirlerinin, Kongre'nin takdirine bırakıldığını ifade etti. 

Yetkililere göre, Başkan Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na verdiği direktifle yapılan değerlendirme sonucunda, yabancı yatırım tedbirlerine ilişkin en iyi seçeneğin Kongre'de görüşülen Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası (FIRRMA) olduğuna karar verdi. 

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve Beyaz Saray iş birliğinde hazırlanan FIRRMA tasarısı, yabancı yatırımlara yönelik ulusal güvenlik sınırlamaların kapsamının genişletilmesini öngörüyor. 

"EĞER KONGRE TASARIYI GEÇİREMEZSE..." 
ABD Başkanı Donald Trump, konferans bağlantısından sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, yabancı yatırımlara yönelik sınırlamalar için FIRRMA tasarısını destekleyeceğini teyit ederek, şunları kaydetti: 

"FIRRMA'nın mevcut versiyonlarını, danışmanlarımla inceledikten ve birçok Kongre üyesiyle tartıştıktan sonra böyle bir düzenlemenin teknolojik liderliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve ekonomik refahımızı tehdit edecek yağmacı yatırım uygulamalarıyla mücadele edecek ek araçları sağlayacağına karar verdim." 

Yönetiminin, tasarının yasalaşmasının ardından içerdiği tedbirleri güçlü şekilde uygulayacağını belirten Trump, Kongre'nin tasarıyı geçirmeyi başaramaması durumunda ise başkanlık yetkisini kullanacağına işaret etti. 

Trump, mart ayında Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığının ABD ekonomisine yıllık maliyetinin 600 milyar doları bulduğunu savunarak, ülkesinin fikri hakları ve teknolojilerini korumak için Çin'e ek gümrük vergileri ve yatırım kısıtlamaları getirilmesi için başkanlık kararnamesi çıkarmıştı. 

Kararname çerçevesinde, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çinli şirketlerin, ABD teknoloji sektörüne yönelik yatırımlarının ne şekilde kısıtlanabileceği konusunda iki ay içinde Beyaz Saray'a bir rapor sunması gerekiyordu. 

Trump'ın gelen rapor çerçevesinde yabancı yatırım kısıtlamalarıyla ilgili kararı Kongre'ye devretmesini, yumuşama sinyali olarak değerlendiren analistler, bunun ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerini bir nebze yatıştırabileceğini öngörüyor.

 

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