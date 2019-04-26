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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tropikal piyango

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
Tropikal piyango

Yedi yıl önce başlayan çalışmalar başarıya ulaşınca Türkiye’de yetiştirilen aşılı mango fidelerinin satışı başladı. Gazipaşa fuarında sergilenmeye başlayan fidelerin dikimi yaygınlaşırsa tropikal meyve mangodan üreticinin yaklaşık 5 kat fazla gelir elde etmesi, Türkiye’nin de ithalatçılıktan ihracatçıya dönüşmesi bekleniyor.

TROPİKAL bir bitki olmasına rağmen İspanya’nın Malaga-Granada sahil hattında yetişen mangonun, Türkiye’de aynı enlemde bulunan Datça yarımadasından Hatay’ın kuzeyine kadar olan bölgede de yetişebildiği ortaya çıktı. 7 yıl önce Türkiye’de başlayan çalışmalar başarıya ulaşınca Türkiye’de yetiştirilen mango fidanları önceki gün Gazipaşa Tarım Fuarı’nda sergilendi.

Konuyla ilgili Gazipaşa’da düzenlenen basın toplantısında konuşan tarım ve gıda uzmanı İlhan Alçar, “Bölgemizde serada ve açık alanda dikilen mango fideleri meyve vermeye başladı. Gazipaşa başta olmak üzere Malaga-Granada hattına denk gelen bölge mangonun yetişmesi için gereken tüm kriterlere uyuyor. Mango dikimi yaygınlaşırsa hem çiftçinin geliri yaklaşık 5 kat artacak hem de Türkiye tarımda önemli bir ihracat kalemine daha kavuşacak” dedi.

Avrupa’nın önemli bir mango tüketim pazarı olduğuna da dikkat çeken Alçar şunları söyledi:

“Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithal ettiği mango meyveleri Güney Amerika ve Asya’da olgunlaşmadan toplanıyor ve 20-25 gün içinde AB’ye varıyor. Mango yolda olgunlaşıyor. Olgunlaşmadan toplanan meyvelerin rengi, tadı ve ağırlığı az oluyor. Dalında olgunlaşmış ürünler, raf ömrü nedeniyle ancak uçak kargosu ile taşınabiliyor. Uçak kargo ile taşınan mango, kalite ve nakliye maliyeti nedenleriyle diğerine göre 4-5 kat daha pahalı oluyor. Türkiye, AB ülkelerine 2-3 gün uzaklıkta. Dalında olgunlaşacak mangolar kısa sürede AB ülkelerine ulaşabilir durumda. Yani bu ihracat açısından çok büyük bir fırsat... Ayrıca Türkiye’deki mango hasat zamanı, hasadın kuzey yarım küreden, güney yarım küreye geçiş dönemine ve mangonun az bulunduğu ağustos-ekim aylarına rastlaması da ihracat açısından önemli bir avantaj sunuyor.”

GELİR KATLANACAK

Yedi yıl önce fidan yetiştirmek amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Mango Meyve ve Fidancılık Ortağı Mustafa Ezici ise önümüzdeki dönemde hem üreticilere mango fidanı satacaklarını hem de mango yetiştireceklerini söyledi. Mango Meyve ve Fidancılık’ı ortağı Veli Çelik ile birlikte kurduklarını anlatan Mustafa Ezici, mango üretiminin artmasıyla Türk üreticilerinin gelirlerini katlayacağını Türkiye’nin de çok hızlı bir şekilde en önemli mango ihracatçısı ülkelerden biri konumuna geleceğini belirtti.

Mango üreticisinin ister açık alan olsun ister sera, muz, portakal, mandalina gibi ürünlerin 4-5 katı fazla gelir elde edeceğine dikkat çeken Mustafa Ezici, “Şu anda elimizde, iki ve üç yaşlarında fidanlar bulunuyor. Türkiye’de Datça Yarımadası’ndan Hatay’ın kuzeyine kadar olan hatta mango üretimi yapılabilir durumda. Türkiye’ye yetecek kadar mango fidanımız var. Biz de fidan üretiminin yanı sıra yakın gelecekte mango üreticileri arasına katılmayı planlıyoruz” dedi.

Tropik iklim meyvesi mangonun, sıfırın altında derece görmeyen ve yüksekliği 350 metreyi geçmeyen yerlerde rahatlıkla üretim yapılabileceğini belirten Mustafa Ezici, mangonun gelişmekte olan ülkelerde yetiştiğini ve gelişmiş ülkelerde tüketildiğine dikkat çekti.  Dünyada yaklaşık 2 milyon ton ve 4 milyar ABD Doları değerinde mango ticareti yapıldığını da vurgulayan Ezici mango ticaretinin yüzde 55’inin komşu ve yakın ülkelere yapıldığını, AB ülkelerinin dünya ithalatından yüzde 30 pay aldığına dikkat çekti.

 

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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