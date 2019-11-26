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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Trakya'ya 148 milyon liralık kalkınma desteği

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Trakya'ya 148 milyon liralık kalkınma desteği

Trakya Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2009 yılından bu yana altyapı, üstyapı, teknoloji ve eğitim projeleri ile Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da üretim yapan firmalara 148 milyon liralık kalkınma desteği sağladı.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), 10 yıllık süreçte Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'a sağladığı 148 milyon liralık destekle bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadı.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın kalkınması için eğitimden ulaşıma, altyapıdan üstyapıya, turizmden teknolojiye ve birçok projeye destek verdiklerini söyledi.

Avrupa Birliği kaynaklarının da bölgeye gelmesini sağladıklarını belirten Şahin, "Kurulduğumuz 10 yıllık süreçte Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'a 122 milyon liralık direkt, eş finansal ile toplamda 148 milyon lira aktardık. Bu kaynağın bir kısmı fabrika ve organize sanayi bölgelerinin altyapıları, bir kısmı kamu kurumlarımızın altyapılarının güçlendirilmesi, diğer kısmı da sosyal ve eğitim projeleri ile özel projeler için kullanıldı." dedi.

Şahin, Kırklareli, Edirne, Lüleburgaz, Vize belediyelerine teknik destek ve yazılım desteği verdiklerini, bu belediyelerle ortaklık yaparak Avrupa Birliğinden önemli bir kaynağın bölgeye gelmesine yardımcı olduklarını ifade etti.

"TRAKYA, KALKINMA DESTEKLERİYLE ATAĞA GEÇTİ"

Dış Ticaret İstihbarat Bilgi Merkezinin 3 yıl önce kurulduğunu, bu merkezin de meyvelerini toplamaya başladıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Maddi desteklerimizle yüzlerce insana iş imkanı sunmuş olduk. Son 3 yıldır Dış Ticaret İstihbarat Bilgi Merkezimizin çalışmalarını takip ediyoruz. Bu, özellikle ihracatın arttırılmasına yönelik bir proje. Ticaret odalarında birer arkadaşımızı görevlendirerek, kendi illerindeki ticaret ve ihracatın geliştirilmesi noktasında bir takım çalışmalar yürütüyoruz. İhracatta 2018'in ağustosundan 2019'un ağustosuna kadar 55-58 milyon dolarlık bir artış sağladık. Hiç ihracat yapmamış veya 5-10 bin avro gibi ihracat yapmaya çalışan firmaları atağa geçirdik."

Şahin, kalkınma destekleri ile Trakya'nın ihracatta atağa geçtiğini ve bu desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

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