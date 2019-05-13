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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.05.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Toplanan inek sütü miktarı açıklandı

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Toplanan inek sütü miktarı açıklandı

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, Mart 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 838 bin 444 ton oldu.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6 düşerek 838 bin 444 tona geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2019'a ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 8,6 düşüşle 838 bin 444 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 18,5 gerileyerek 131 bin 961 tona düştü.

Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 10,2 azalışla 58 bin 5 tona indi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 0,1 artarak 3 bin 125 tona yükseldi.

Yoğurt üretimi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 düştü ve 99 bin 11 tona indi. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 2,3 azalarak 62 bin 148 tona geriledi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı ortalama yüzde 3,1 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, martta bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Martta takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,2 azalış gösterdi. 

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