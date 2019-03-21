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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.03.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

TOKİ'nin indirim kampanyası başvuruları bugün başlıyor: Aracı bankalardan konut kredisi alınabilecek

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TOKİ'nin indirim kampanyası başvuruları bugün başlıyor: Aracı bankalardan konut kredisi alınabilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yapılacak yüzde 22 indirim kampanyasına başvuruları bugün itibariyle başlıyor. TOKİ kampanyasından faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler. İşte, TOKİ yüzde 22 indirim kampanyasının detayları...

TOKİ tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak. 

210 BİN KONUT VE İŞ YERİ ALICISI YARARLANACAK

Kampanyadan 210 bin konut ve iş yeri alıcısı yararlanabilecek. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde yapılabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu  indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

BAKAN KURUM DUYURMUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında TOKİ indirim kampanyasıyla ilgili detayları paylaşmıştı. Kurum: 
"Bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. Şu an ödemelerini yapan 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, inşallah 21 Mart tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın borçlarını kapamalarına müteakip yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. 19 Nisan'a kadar sürecek bu kampanyada vatandaşlarımız eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirimden faydalanabilecekler.

Yüzde 25'ten az olmamak üzere borçlarını kapatabiliyorlar, o yüzde 25'lik kısma da yüzde 22 indirim uygulanıyor. Tamamını kapatırsa yine yüzde 22 indirim uygulanıyor. Bu sayede ödeme güçlüğü çeken vatandaşımıza bir rahatlama getirmek istiyoruz." Açıklamasında bulunmuştu.Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ( 21 MART - 19 NİSAN ) 2019 BANKALAR VE KREDİ KOŞULLARI

T. HALK BANKASI A.Ş.KREDİ TÜRÜKONUT KREDİSİİŞYERİ KREDİSİ
 Vade1-120 Ay1-120 Ay 
 Tutar Tüm tutar aralıklarıTüm tutar aralıkları
 Faiz Oranı  (%)1,281,38 
 Tahsis ÜcretiYOK  
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.KREDİ TÜRÜKONUT KREDİSİİŞYERİ KREDİSİ
 Vade1-120 Ay1-120 Ay 
 Tutar Tüm tutar aralıklarıTüm tutar aralıkları
 Faiz Oranı  (%)1,281,38 
 Tahsis ÜcretiYOK  

 

Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'ye borcunu kapatana yüzde 22 indirimÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum vatandaşlara müjdelerini sıraladı. TOKİ'ye erken ödeme yapacaklara yüzde 22'lik indirim imkanı sunulacak.
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