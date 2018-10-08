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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

TOBB'dan "Enflasyonla Mücadele Programı"na destek

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TOBB'dan "Enflasyonla Mücadele Programı"na destek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir.Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı ve Bakanımız Berat Albayrak'ın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz." ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün birlikte yapabileceğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı ve Bakanımız Berat Albayrak'ın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, fiyat istikrarının makro ekonomideki en önemli sağlamlık göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin 2002 yılından sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da kayda değer iyileşme elde ettiğini, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesinin sağlandığını hatırlattı.
Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, artan enflasyonun hem alım gücü düşen vatandaşları hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini bildirdi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

Hisarcıklıoğlu, ülke için öncelikli konu olan tempolu ve istikrarlı büyüme için reel sektörün küresel rekabetle uyumlu, gerçekçi, sürdürülebilir maliyetlerle üretim yapabilmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı ve Bakanımız Berat Albayrak'ın hem mali disiplini koruma hem de fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz."

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