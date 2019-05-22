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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.05.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmalı

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için muhakkak Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmasını istiyoruz" dedi.

Beraberindeki heyetle bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, programının ilk durağı olan Chicago'da, "Turkitch" restoranının açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, restoranın ortaklarından Türk girişimciler Cihan Çömez ve Özkan Yılmaz'ın yanı sıra Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar ile restoranın açılış kurdelesini kesti. 

Hisarcıklıoğlu, ABD'deki temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD temaslarının Chicago ayağının iki bölümden oluştuğunu ifade ederek, "İlk olarak Chicago'da Türk mutfağını en orijinal hali ve Türk yemeklerini gerçek adlarıyla tanıtmak üzere Türk girişimcilerinin kurduğu Turkitch adlı restoranın açılışını yaptık. Yarın da TOBB olarak, Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, büyük ihtimalle Chicago'da kuracağımız Türk Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulunacağız." dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Chicago temaslarının ardından beraberindeki heyetle Washington’a geçeceklerini bildirdi. 

Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin son dönemdeki gelişimine değinen Hisarcıklıoğlu, "Özellikle demir-çelikteki vergi oranlarının eski seviyelerine getirilmesinden memnunuz. Ama kabul edemediğimiz şey, bizim yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatımız Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) kapsamında oluyordu, bunun kaldırılmış olması..." ifadelerini kullandı. 

75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump tarafından belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olduğunu belirterek, "Kolaylıklar biterse bu 75 milyar dolarlık hedefe nasıl ulaşacağız? Onun için muhakkak Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmasını istiyoruz." dedi. 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Meale'ye de aynı talebi ilettiklerini bildirdi. 

S-400 konusundaki soru üzerine Hisarcıklıoğlu, "O konu siyasi... Ben onu bilmem ama Türkiye, kendisini savunmak ve dış tehditlerden korunmak için Patriot sistemini almak için yıllarca uğraştı. Bunu da vermeyen ABD... Türkiye'nin 80 milyon insanını ve toprak bütünlüğünü sürdürebilmesi için kendisini koruması lazım." diye konuştu. 

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Acar da Chicago'nun, yeni bir Türk konseptine sahip restorana kavuşmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türk toplumunun yanı sıra Amerikalıların da açılışa yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. 

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