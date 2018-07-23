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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
23.07.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

TMO yeşil mercimek alımına başlayacak

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TMO yeşil mercimek alımına başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdiklerini belirterek, "TMO bu kapsamda yarından itibaren yeşil mercimek alımına başlayacak." ifadesini kullandı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yeşil mercimek üretiminin bu yıl geçen seneye oranla yüzde 27 artışla 38 bin ton olmasının beklendiğini bildirdi. 

Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için yeşil mercimek alımına karar verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, piyasa düzenleyici kurum olan TMO'nun bu kapsamda yarından itibaren yeşil mercimek alımına başlayacağını belirtti. 

Pakdemirli, bu yıl için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin lira olarak belirlediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 lirayla birlikte yeşil mercimek üreticimizin eline ton başına 3 bin 790 lira geçecek. Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı tüm ürününü TMO'ya satabilecekler ve ürün bedelleri 10 gün içinde üretici hesaplarına aktarılacak. Bütün üreticilerimiz, her zaman bakanlığımızın baş tacı olmuştur. Bakanlık olarak bu anlamda piyasaları yakından takip ediyor üreticimizi, tüketicimizi ve sektörümüzü mağdur edecek bir ortamın oluşmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. TMO tarafından yapılacak 2018 yılı yeşil mercimek alımlarının ülkemize ve tüm yeşil mercimek üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim." 

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