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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

TİM'in insani yardımlarının dağıtımı başladı

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TİM'in insani yardımlarının dağıtımı başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine yardım amacıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan 35 tır yardım malzemesinin bir kısmı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Kilis'te dağıtıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında toplanan 35 tır insani yardımın bir kısmı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Kilis'te dağıtıldı.

İçerisinde battaniye, halı, ayakkabı, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 35 tırlık insani yardım malzemesi, Türk Kızılay ekiplerince Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Ekiplerin, Kilis’in Göktaş, Ceritler, Karacaören köylerinde de dağıtım gerçekleştirdiği öğrenildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Akçakale ilçesindeki dağıtımda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla 200 ihracatçıyla geçen hafta Akçakale'ye geldiklerini anımsattı. İhracatçılar olarak bugün de milletin yanında olmaya geldiklerini belirten Gülle, "İhracatçılarımız buradaki ihtiyaçları görerek 35 tırlık bir yardım malzemesi gönderdi. Onları da Kızılayımıza emanet ettik. Kızılayımızla, belediyemizle, devletimizle beraber yardımları dağıtacağız. Biz bu ülke için üretiyoruz, çalışıyoruz, bunu da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Gülle, sürecin sonunda istihdam noktasında Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile birlikte çalışmalar yürüteceklerini ve verdikleri sözleri yerine getireceklerini belirtti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay da Gülle ve tüm ihracatçılara teşekkür ederek, Mehmetçiklerin cephede destan yazdığını, arka cephede ise sivil toplum kuruluşlarının çok güzel çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya ise harekatın başladığı günden bu yana sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunduklarını ancak sadece TİM'in çağrılarına cevap verdiğini söyledi. İhracatçıları birer "aslan" olarak niteleyen Yalçınkaya, TİM Başkanı Gülle ve arkadaşlarının destan yazdığını kaydetti. 

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