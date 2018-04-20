THY’nin ‘Troya’sı dünyayı dolaşacak
Türk Hava Yolları (THY) ‘Troya Yılı’ dolayısıyla THY filosundaki A321 tipi bir uçağını Troya temalı giydirdi.
THY, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2018’in Troya Yılı ilan edilmesi dolayısıyla hazırlanan Troya temalı uçağını, Atatürk Havalimanı THY Teknik Hangarı’nda düzenlenen törenle tanıttı.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin katıldığı törende, Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin yirminci yıl dönümü dolayısıyla bölge tanıtımı için küresel çapta etkinlikler yapılacağı vurgulandı.
Aycı, yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel mirasın en önemli eserlerinden biri olan Truva için çok anlamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Çanakkale’nin ileri gelenleriyle birlikte karar verdiklerini anlatan Aycı, “Yeşilköy uçağının ismini Çanakkale olarak değiştireceklerini, Truva isimli uçağın özel tasarımıyla dünyayı dolaşacağını belirtti.
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