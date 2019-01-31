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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
31.01.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

THY’nin "rüya uçakları"nın uçuş noktaları kesinleşti

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THY’nin "rüya uçakları"nın uçuş noktaları kesinleşti

Türk Hava Yolları’nın filosuna, ilki Haziran ayında katılacak olan "rüya uçak" olarak adlandırılan "Boeing 787-9 Dreamliner"ların uçacağı hatlar da kesinleşmeye başladı. THY, Boeing 787’leri Bali, Washington, Atlanta, Bogota-Panama hatlarına tahsis etti.

Türk Hava Yolları, ABD’nin Boeing firmasından 25’i kesin, 5’i opsiyon olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak. Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50sini oluşturan "rüya uçak" olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi uçakların ilki Haziran ayında filoya katılacak. Boeing 787’lerin hangi noktalara uçacağı da netleşmeye başladı. THY’nin uçuş programlamasına göre Boeing 787-9 tipi uçakları Bali, Bogota-Panama, Washington ve Atlanta hatlarına tahsis edildi.

İLK UÇUŞLARIN YAPILACAĞI TARİHLER

Uçuş programına göre THY’nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk uçuşları 17 Temmuz’da İstanbul’dan Denpasa’ya (Bali), 8 Ağustos’ta İstanbul’dan Washington’a, 10 Eylül’de İstanbul’dan Bogota-Panama City’ye ve 11 Eylül’de de İstanbul’dan Atlanta’ya olacak. Boeing 787’ler günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tüketiyor, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabiliyor.

Boeing 787-9 Teknik özellikleri

Koltuklar iki sınıf : 290 yolcu

Menzil : 14 bin 140 km

Uzunluk : 63 metre

Kanat genişliği : 60 metre

Yükseklik : 17 metre

 

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