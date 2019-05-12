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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.05.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

THY'nin İstanbul-Zonguldak seferleri başladı

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THY'nin İstanbul-Zonguldak seferleri başladı

 İstanbul Havalimanı'ndan Zonguldak Havalimanı'na gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi 4 milyon lira civarında bir yatırım yaptı, ILS sistemleri kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vardı, 'Bir an önce bitirilsin.' diye. Onlar bitirildikten sonra gerekli hazırlıkları yaptık. Bugün inşallah haftada 3 sefer olmak üzere seferlerimize başladık" açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Zonguldak seferleri başladı. Zonguldak Havalimanı'nda ILS cihazının takılması ve test sürüşlerinin yapılmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "Edirnekapı" uçağı, 87 yolcusuyla Zonguldak Havalimanı'na indi.

TK 2732 sefer sayılı uçak, inişin ardından su takıyla ve alkışlarla karşılandı, yolculara karanfil takdim edildi. Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yanı sıra ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

THYnin İstanbul-Zonguldak seferleri başladı
"MUTLU BİR GÜN YAŞIYORUZ"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'a ilk seferi gerçekleştirdiklerini belirterek, mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

AK Parti hükümeti göreve geldiğinde 26 olan havalimanı sayısının 56'ya çıkarıldığını aktaran Ekşi, "Bizler de havalimanlarına uçmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi 4 milyon lira civarında bir yatırım yaptı, ILS sistemleri kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vardı, 'Bir an önce bitirilsin.' diye. Onlar bitirildikten sonra gerekli hazırlıkları yaptık. Bugün inşallah haftada 3 sefer olmak üzere seferlerimize başladık." diye konuştu.

Yolculardan Sevim ve Salim Kadamlı da memleketlerine uçmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "İnşallah böyle devam eder. Çocuklarımız ve geleceğimiz için böyle olmasını istiyoruz." dedi.

Aynı uçak, 104 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptı.  İstanbul-Zonguldak seferlerinin salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirileceği bildirildi.

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