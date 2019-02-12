THY, İstanbul Havalimanı'ndan bin 843 sefer gerçekleştirdi
İSTANBUL Havalimanı'ndan 19 şehre uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), açılıştan bugüne kadar toplam bin 843 sefer gerçekleştirdiğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda çeyrek milyona dayandık! 10 dış 9 iç hat olmak üzere 19 şehre bu güne kadar 1843 sefer yaptık. Toplam 232 bin 818 yolcumuzu bu büyük proje ile tanıştırdık. Kısa sürede yeni hatlar ile İstanbul Havalimanı’ndan uçuş ağımızı genişleteceğiz dedi.
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