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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
08.05.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

THY filosuna 6 yılda 207 uçak katılacak

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THY filosuna 6 yılda 207 uçak katılacak

Türk Hava Yollarının 303'üncü uçuş noktası olan Krasnodar, hattının açılış töreninde konuşan Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Önümüzdeki 6 yılda filomuza 60’ı çift koridorlu olmak üzere toplamda 207 uçak dahil olacak ” dedi.

Türk Hava Yolları’nın 303'üncü uçuş noktası olan Krasnodar seferleri başladı. Seferlerin başlaması nedeniyle yapılan törende konuşan Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, ‘‘Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları; filosuna yeni uçaklar katarak ve uçuş ağını genişletmeye devam ederek büyüme planlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Krasnodar’a başlattığımız seferlerle birlikte Türk Hava Yolları kalitesini ve hizmet anlayışını bu güzel şehre de sunmuş bulunuyoruz. Rusya’da uçtuğumuz 10'uncu nokta olmasından dolayı mutluluk duyduğumuz Krasnodar şehrine, haftada karşılıklı olarak 5 sefer düzenleyeceğiz ‘‘ dedi.

 Havalimanı’nda yolcularımıza yeni sürprizler yapacağız

 Önümüzdeki yıl 3.Havalimanı’na taşınacaklarını söyleyen Olmuştur, ”THY sadece uçuş ağını genişletmesi ile değil hizmet kalitesiyle de ödüle layık görülmüş bir havayolu. Bu hizmeti önümüzdeki kış tarifesinde yeni havalimanına yeni evimize taşınarak çok daha üst düzeylere yolcu odaklı olarak hazırlanmış terminalimizde çok daha üst düzeylere çıkaracağız. Oradaki yolcu salonlarımızla yolcularımıza yeni sürprizler yapmaya hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

 Hedefimiz 74 milyon yolcu

 Geçen yıl THY’nin 68 milyon yolcu taşıdığını söyleyen Olmuştur, ” THY geçen yıl 68 milyon yolcu taşıdı. Bu seneki hedefimiz 74 milyon. Önümüzdeki 6 yılda filomuza 60’ı çift koridorlu olmak üzere toplamda 207 uçağın dahil olacak. Bu uçakların filoya dahil olması ile birlikte hem uçuş ağımızı genişleteceğiz, hem filo yaşımızı düşüreceğiz hem de dünya sivil havacılık pazarından aldığımız Pazar payını genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

 Krasnodar’da en çok talep Türkiye’ye

 Türk Hava Yollarının Krasnodar seferlerine başlamasının ardından Türkiye’ye giden yolcu sayısının yüzde 20 artığını söyleyen Krasnodar Havalimanı Ticaret Müdürü Asiyat Khalvashi, ”THY ile birlikte yolculara verilen hizmet kalitesini arttırmak için çalışıyoruz. Türk Hava Yolları buraya uçuş başlatmasının ardından Türkiye’ye giden yolcu sayısı arttı. Geçen yıla göre Krasnodar’dan Türkiye’ye giden yolcular yüzde 20 yükseldi. Krasnador Havalimanı’ndan En çok talep İstanbul’a oluyor” diye konuştu.

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