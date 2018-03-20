THY Akabe uçuşlarına yeniden başladı
ÜRDÜN’ün Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını tek taraflı olarak askıya almasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları, Ürdün’ün liman kenti Akabe uçuşlarına yeniden başladı.
Ürdün içinde serbest bölge statüsüne sahip olan Akabe kenti ülkenin dünyaya açılan penceresi. Ürdün’ün ithalat ve ihracat kapısı olan kentte büyük bir liman bulunuyor.
2014- 2016 yılları arasında THY’nin sefer düzenlediği şehre Türkiye’den uçak seferlere 2 yıla yakın bir süredir yapılmıyordu.
HAFTADA ÜÇ GÜN KARŞILIKLI SEFER
THY, Amman’dan sonra Ürdün’de ikinci uçuş noktası olan Akabe’ye İstanbul’dan haftada üç gün karşılıklı olarak seferler düzenleyecek.
Uzun aradan sonra ilk uçuş dün gerçekleşti. THY’nin Beştepe adlı uçağı ile yaklaşık 80 yolcu İstanbul Akabe arasında yolculuk yaptı. THY uçağı Akabe Kral Hüseyin Havalimanında törenle karşılandı. THY uçağı bir havacılık geleneğine uygun olarak itfaiye tarafından karşılandı.
İnişin ardından terminalde park eden uçak bekleyen itfaiye ekipleri tarafından ıslatıldı. THY ekibi ve yolcular ikramlarla karşılandı.
ÜRDÜN’ÜN KARARINI GERİ DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ
Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün’ün Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını askıya alma kararını geri döndürmeye çalıştıklarını söyledi.
THY’nin Ürdün’ün Akabe şehrine seferlere başlaması nedeniyle bu kente, Türk gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Karagöz, Ürdün’ün serbest ticaret anlaşmasını askıya alması kararını değerlendirdi.
İKİ TARAF ORTA YOLU BULACAK
Ürdün tarafındaki sanayicilerin Serbest Ticaret Anlaşmasının aleyhlerine işlediği şeklinde bir düşünceye kapıldıklarını söyleyen Karagöz, “ Türkiye bize mal satıyor. Biz mal satamıyoruz. Türkiye’den arzu ettiğimiz yatırımlar buraya gelmiyor.
Böyle yakınmalar var. Ürdünlü iş çevrelerinde, ‘Sanayimiz gelişemedi’ yakınması var. ‘Beyaz eşya ile giriyorsunuz’, ‘Biz mal satamıyoruz’, ‘Rekabet edemiyoruz’ diyorlar. Ticaret tarafıysa bu gelişmeden mutsuz. ‘Biz Türkiye ile çalışmaktan memnunuz’ diyorlar.
Bu son alınan ve geri döndürmeye çalıştığımız süreçte bir art niyet aranmaması gerektiği kanaatindeyim. Burası Ortadoğu. Bütün dengeler birbirinden etkileniyor. Söyledikleri bir şey, ‘bunu daha iyi değerlendirelim’ noktasında. İki taraf da orta yolu bulacak”diye konuştu.
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