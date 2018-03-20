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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.03.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

THY Akabe uçuşlarına yeniden başladı

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THY Akabe uçuşlarına yeniden başladı

ÜRDÜN’ün Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını tek taraflı olarak askıya almasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları, Ürdün’ün liman kenti Akabe uçuşlarına yeniden başladı.

Ürdün içinde serbest bölge statüsüne sahip olan Akabe kenti ülkenin dünyaya açılan penceresi. Ürdün’ün ithalat ve ihracat kapısı olan kentte büyük bir liman bulunuyor.

2014- 2016 yılları arasında THY’nin sefer düzenlediği şehre Türkiye’den uçak seferlere 2 yıla yakın bir süredir yapılmıyordu.

HAFTADA ÜÇ GÜN KARŞILIKLI SEFER

THY Akabe uçuşlarına yeniden başladı

THY, Amman’dan sonra Ürdün’de ikinci uçuş noktası olan Akabe’ye İstanbul’dan haftada üç gün karşılıklı olarak seferler düzenleyecek.

Uzun aradan sonra ilk uçuş dün gerçekleşti. THY’nin Beştepe adlı uçağı ile yaklaşık 80 yolcu İstanbul Akabe arasında yolculuk yaptı. THY uçağı Akabe Kral Hüseyin Havalimanında törenle karşılandı. THY uçağı bir havacılık geleneğine uygun olarak itfaiye tarafından karşılandı.

İnişin ardından terminalde park eden uçak bekleyen itfaiye ekipleri tarafından ıslatıldı. THY ekibi ve yolcular ikramlarla karşılandı. 

ÜRDÜN’ÜN KARARINI GERİ DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün’ün Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını askıya alma kararını geri döndürmeye çalıştıklarını söyledi.

THY’nin Ürdün’ün Akabe şehrine seferlere başlaması nedeniyle bu kente, Türk gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Karagöz, Ürdün’ün serbest ticaret anlaşmasını askıya alması kararını değerlendirdi.

İKİ TARAF ORTA YOLU BULACAK

Ürdün tarafındaki sanayicilerin Serbest Ticaret Anlaşmasının aleyhlerine işlediği şeklinde bir düşünceye kapıldıklarını söyleyen Karagöz, “ Türkiye bize mal satıyor. Biz mal satamıyoruz. Türkiye’den arzu ettiğimiz yatırımlar buraya gelmiyor.

Böyle yakınmalar var. Ürdünlü iş çevrelerinde, ‘Sanayimiz gelişemedi’ yakınması var. ‘Beyaz eşya ile giriyorsunuz’, ‘Biz mal satamıyoruz’, ‘Rekabet edemiyoruz’ diyorlar. Ticaret tarafıysa bu gelişmeden mutsuz. ‘Biz Türkiye ile çalışmaktan memnunuz’ diyorlar.

Bu son alınan ve geri döndürmeye çalıştığımız süreçte bir art niyet aranmaması gerektiği kanaatindeyim. Burası Ortadoğu. Bütün dengeler birbirinden etkileniyor. Söyledikleri bir şey, ‘bunu daha iyi değerlendirelim’ noktasında. İki taraf da orta yolu bulacak”diye konuştu.

 

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