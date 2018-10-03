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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.10.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Tezgahlarda balık bolluğu

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Tezgahlarda balık bolluğu

Karadeniz'deki balık bereketi tezgahları şenlendirirken, palamudun iriliği hem balıkçıları hem de düşen fiyatıyla vatandaşları sevindirdi.

Karadeniz'deki balık bereketi hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Sezona balık bolluğuyla ve uygun fiyatlarla başladıklarını ifade eden Fatsalı balıkçılardan Selahattin Babiloğlu, "Bereket ve bolluk tezgahlarımıza yansıdı ve balık çeşitleri ile tezgahlarımız şenlendi. Palamudun iriliği vatandaşların ilgisini çekiyor ve bu dönemde işlerimizde gözle görülür hareketlilik var. Tanesi neredeyse 1 kilo geliyor palamutların. İri palamutların tanesini 10 TL’den satıyoruz. Bir küçüğünü ise 5 ile 7,5 TL arasında satıyoruz. Palamudun yanı sıra çinekop da en çok denizden çıkan balıklar arasında. Bol olunca da balık fiyatlarını vatandaşlarda uygun buluyor. Bereketli bir balık sezonu geçiriyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bu bereket devam eder” dedi.

Balık fiyatlarının her keseye uygun olduğunu söyleyen balıkçı Habil İrgün, "Müşterilerimiz tezgahlardaki balık fiyatlarını uygun buluyor. Ülkemiz şartlarına göre gerçekten fiyatlar vatandaşları yormuyor. Palamut en çok satılan balıkların başında geliyor. Hamsi istediğimiz seviyede çıkmıyor. Fatsa halkı şu an için hamsiyi çok yiyemiyor. Fatsalı ve bölge halkı hamsiyi daha çok seviyor” diye konuştu.

Fatsalı vatandaşlar da balık fiyatlarının daha ucuzlamasını beklediklerini dile getirdi. Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle; hamsi 10 TL, palamut tane 7,5 ile 10 TL, çupra 20 TL, mezgit 10 TL, çinekop 20 TL ve istavrit 10 TL.

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