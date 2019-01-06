Teşvikleri 3 ay uzatan sonuç!

TÜRKİYE’de otomobil ve hafif ticari araç satışları son 2 ayda devreye alınan ÖTV ve KDV indirimlerine rağmen 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 35 düşerek 620 bin 937 adet olarak gerçekleşti. Hatırlatmak gerekirse toplam pazarda 2017 yılında 956 bin 194 otomobil ve hafif ticari araç satışı yapılmıştı. Eylül ve ekim aylarındaki tarihi kayıplar sonrası eğer hükümetten son 2 ay için vergi desteği gelmeseydi, pazardaki daralma yüzde 42’yi bulacaktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 2018 yılı Ocak-Aralık dönemi raporuna göre 2018 yılında bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 32.71 azalarak 486 bin 321 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 42.33 gerileyerek 134 bin 616 adet olarak gerçekleşti.

KASIM-ARALIK 136 BİN

ÖTV ve KDV indiriminin devrede olduğu aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 42.96’lık düşüşle 77 bin 706 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu pazar 2017’nin aralık ayında 136 bin 240 adetlik satış gerçekleştirmişti. Vergi indirimi olmasaydı kayıplar yüzde 50’nin üzerinde olacaktı. Geçen yılın aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.97 azalışla 60 bin 843, hafif ticari araç pazarı yüzde 53.86 gerilemeyle 16 bin 863 oldu. Böylece ÖTV ve KDV indirimleriyle birlikte son 2 ayda 136 bin adetlik bir satış gerçekleşti. Eylül ve ekim aylarındaki toplam 50 bin adetlik satıştan sonra vergi indirimleri sektöre az da olsa stoklarını eritmek için moral verdi.

2019’DA FAİZLER ÖNEMLİ

Aslında bir bakıma 2018 yılının bu kötü sonuçları 2019 yılında ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha devam ettirilmesinde etkili oldu. Her ne kadar sektör vergi indirimlerinin kademeli olarak 18 ay içide devreden kalkması yönündeki taleplerini iletmiş olsa da, 3 aylık uzatma da bir nebzede olsun 2019’a moralle başlanmasını sağladı. Şimdi gözler korkuyla beklenen 2019 yılının performansına çevrildi. İlk 3 ay ÖTV ve KDV indirimlerinin devam ettirilmesiyle birlikte toplam pazar öngörüleri 400 bin adetlerden 450 bine yükseldi. Ama yine de pazarın özellikle 2. çeyrekten itibaren toparlanması için en önemli kriter olarak faizlerin düşmesi görülüyor. Taşıt kredi faizlerinin düşmemesi halinde satışlarda istenen canlanmanın sağlanamayacağından endişe ediliyor.

155 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

- GEÇEN yıl 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 32.7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 38.5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 34.6 azalış izlendi. 2018 yılında 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

DİZELİN PAYI DÜŞTÜ OTOMATİK PAYI ARTTI

2018’de otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39.84 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 193 bin 733 adetle sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58.09’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65.15’e yükseldi.

SEDAN OTOLARIN PAYI YÜZDE 50.7

- OTOMOBİL pazarı segmentinin yüzde 83,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56,7 pay ve 275 bin 576 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 246 bin 414 adetle yine Sedan otomobiller oldu.

OTOMOTİV BİRÇOK SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

- ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ekonomik belirsizlikler ve dalgalanmaların 2018 yılında sadece otomotiv sektöründe değil tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kapasitesini zorladığını belirterek şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz süreci gerek ekonomimiz gerekse sektörümüz açısından dengelenme süreci olarak görüyoruz. Bu süreç içerisinde kamunun da öngörülü davranarak vermiş olduğu destekler çok değerli. Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, birçok sektörü etkiliyor olmasıyla da önemli bir konumda. Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılının alınan önlemlerle desteklenmesi geçiş sürecinin kolaylaştırılması ve yarattığı olumlu etki bakımından da kıymetli.”

2. EL ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 5.35 BÜYÜDÜ

- 2018 yılında sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 35 düşerken, 2. el araçlar ise yüzde 5.35 büyüyürek yaklaşık 7 milyona yaklaştı. 2. el otomobil satışları 5 milyon adedi geçerken, hafif ticari araç satışları ise 1.3 milyon adede ulaştı. EBS Danışmanlık şirketinin Genel Müdürü Erol Şahin’e göre 2019 yılında toplam 2. el araç satışının 6.5 milyon adet olması bekleniyor. Bu da sıfır araca karşılık en az 12 kat 2. el satılacağını ortaya koyuyor.