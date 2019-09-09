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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.09.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Teşvikler imalat yatırımlarına odaklandı

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Teşvikler imalat yatırımlarına odaklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yılın ilk yarısında verilen yatırım teşvik belgeleri imalat sektöründe yoğunlaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yılın ilk yarısında verilen yatırım teşvik belgelerinde imalat sektörü öne çıktı. Bu sektörde ocak-haziran döneminde toplam sabit yatırım tutarı 28 milyar 741 milyon lirayı bulan bin 467 projeye teşvik sağlandı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde toplam sabit yatırım tutarı 58 milyar 380 milyon lira olan 2 bin 304 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla 94 bin 303 kişinin istihdamı öngörüldü.

Yatırım teşvik belgesi verilen projelerin 2 bin 148'ini yerli, 156'sını yabancı sermayeli yatırımlar oluşturdu. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 51 milyar 445 milyon lira olurken, bu tutar yabancı sermayeli firmalar için 6 milyar 935 milyon lira olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde desteklenen projelerin bin 368'i komple yeni yatırımlar, 691'i tevsi ve 245'i de diğer mahiyetteki yatırımlardan oluştu. Devlet desteğinden faydalanacak komple yeni yatırımların sabit tutarı 33 milyar 68 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İMALAT İLK, HİZMET SEKTÖRÜ İKİNCİ SIRADA

Yatırım teşvik belgelerinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk yarısında en çok teşvik imalat sektöründeki yatırımlara verildi. Bu dönemde imalat sektöründe toplam sabit yatırım tutarı 28 milyar 741 milyon lira olan bin 467 projeye teşvik sağlandı. Bu projelerle 56 bin 475 kişiye ilave istihdam planlandı.
Ocak-haziran döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinden en çok faydalanan diğer sektörler sırasıyla hizmetler ve enerji oldu.

Hizmetler sektöründe, toplam sabit yatırım tutarı 18 milyar 634 milyon lira olan 619 projeye teşvik sağlandı ve 31 bin 125 kişiye istihdam öngörüldü.

Aynı dönemde toplam sabit yatırım tutarı 5 milyar 778 milyon lira olan 148 enerji projesi için de yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu sektördeki projelerle öngörülen istihdam sayısı bin 494 oldu.

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