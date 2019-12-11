Tesla Gigafactory'de yıllık 500 bin araç üretmeyi planlıyor

Tesla CEO'su Elon Musk, kurulacak olan fabrikanın 420 futbol sahası büyüklüğünde olacağını ve Tesla Model 3 ve Model Y'nin üretileceğini belirtti.



Musk, Kasım ayında yaptığı açıklamada, dördüncüsünü kurmayı planladığı "dev fabrika"nın (Gigafactory) konumunu Berlin olarak belirlediklerini duyurmuş ve Herkes biliyor ki Almanya mühendislik faaliyetlerinde önde gelen bir ülke. Bu durum da bizim Gigafactoryi neden Almanya'da kuracak oluşumuzun nedenini açıklıyor" demişti.



Çin Sanayi Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada da, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai'da üretilen Tesla Model 3'ü ekledi. Çin'de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin'de üretilen Model 3'ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu.