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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.07.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken'den konut fiyatlarına eleştiri

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TESK Başkanı Palandöken'den konut fiyatlarına eleştiri

TESK Genel Başkanı Palandöken "Asgari ücretin 2 bin TL olduğu bir ülkede 2 milyona ev satmaya çalışmak çok normal değil” dedi.

Dünyadaki ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen piyasaların düzelmesi için en çok inşaat sektörünün elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları fiyatların aşağı çekilmediğinin bir göstergesidir. 750 bin liraya, 1 milyon liraya, 2 milyon liraya kadar halen ev satmaya çalışan firmalar var. Hatta bu firmalar fiyatlarının yarı yarıya düştüğünü ifade ediyorlar. Ancak asgari ücretin 2 bin TL olduğu bir ülkede 2 milyona ev satmaya çalışmak çok normal değil” diye konuştu.

“EKONOMİDEKİ OLUMSUZ DALGALANMA TERSİNE DÖNDÜ”

Alınan tedbirlerin piyasalarda yansımasının çok olumlu olduğunu ve ekonomideki gelişmelerin kısa sürede rayına oturacağının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konut kredi faizlerinin ve inşaat sektöründeki abartılı fiyatların düşürülmesi artık kaçınılmaz. Merkez Bankasının faiz indirme kararının ardından ilk hamleyi inşaat sektörü yaparak fiyatlarını aşağı çekmeli ve eldeki konutların uygun fiyata satışı sağlanmalı. Abartılı fiyatlar karşısında kimse ev almaz. Merkez Bankasının faiz indirim kararının ardından hükümet de olaya dahil olarak bankalardaki konut kredi faizlerinin düşürülmesine öncülük etmeli. Yapılacak bu olumlu adımlar bir anda piyasada olumlu algılanacak ve ekonomide beklenen güzel günlere geri dönülecektir. İnşaat sektörü son dönemde satışlarda büyük sıkıntılar içerisinde. Bu sıkıntıların aşılması için mutlaka sektör elini taşın altına koymalı. Gayrimenkul fiyatları aşağı çekilirse 2 milyona yakın konut stoku kısa zamanda erimeye başlar” diye konuştu.

“KONUT SATIŞLARI BU FİYATLARLA ARTMAZ”

Palandöken, son olarak şunları söyledi:

"Haziran ayında satılan konut sayısının bir önceki aya göre yüzde 33,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 48.6 azalmasının temel sebebinin fiyatların çok yüksek sektörü elini taşın altına koymalı. Her zaman yüksek fiyat olmaz. Merkez Bankasının faizleri düşürmesi ile birlikte bankalar da konut kredi faiz oranlarını mutlaka zaman kaybetmeden aşağı çekecek ve sektöre katkı sağlamalıdır. Ancak bankaların tek başına faiz indirimi yeterli olmaz. Çünkü sektörün de fiyatlarını kontrol edip bu fiyatları aşağı çekmesi gerekiyor. ‘İnşaat sektöründe fiyatlar çok düştü’ deniyor ama hiç kimse fiyatların yanından dahi geçemiyor. Bu fiyatlara ev sahibi olmak hayalden başka bir şey değil. İnşaat sektörü elini taşın altına mutlaka koymalı. Aksi halde bankaların konut kredi faizlerinde uygulayacağı faiz indirimi yeterli olmayacaktır. Merkez Bankasının faiz indirimini fırsata çevirmek lazım."

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