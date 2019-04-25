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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.04.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken: Yeni yapılarda otopark birinci öncelik olmalı

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TESK Başkanı Palandöken: Yeni yapılarda otopark birinci öncelik olmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni inşa edilen yapılarda otoparkın olmasının hem yürüyen vatandaşlar için hem de sanatkarların dükkanının önünün kapanmaması için birinci öncelik olması gerektiğini söyledi.

Kaldırım ve caddelere park eden araçlar nedeniyle esnaf ve sanatkârın dükkânının önünün kapandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kentsel dönüşüme giren, sıfırdan yapılan yeni binalarda otopark birinci öncelik olmalı. Otopark zorunluluğu yönetmeliğine uyulmalı. Kaldırım ve caddelere park eden araçlar hem vatandaşın yürüyeceği alanları hem de esnaf ve sanatkârın dükkânını kapatıyor” dedi. 

Yeni yapılan bina, konut ve yapılarda otopark zorunluluğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 940 bin 636 oldu. Her geçen gün trafikte araç sayısı artıyor. Bununla birlikte 20 milyona yakın da konut mevcut. Dolayısıyla bu da otopark problemini ortaya çıkartıyor. Kentsel dönüşüm projelerinde yapılarda her daireye bir otopark zorunluluğu getirildi fakat bu otopark sorunu tamamen çözmek için yeterli değil. Kaldırımlar yayaların hakkıdır. Trafiğin akışını rahatlatmak için ve kaldırımları yayalara tekrar rahat hale getirmek için yeni çözümler de bulunmalı. Öte yandan kaldırım ve caddelere park eden araçlar esnaf ve sanatkârımızın da işlerini azaltıyor. Dükkânların önünü kapatarak hem vatandaşın, engelli bireylerin yürüyecek alanını daraltıyor, hem dükkânların giriş çıkışını, görünmesini engelliyor” diye konuştu.

“HER 3 KİŞİYE 1 ARAÇ DÜŞÜYOR, OTOPARK SORUNU VAR”

Yeşil alan kadar otoparkın da önemini vurgulayan Palandöken, “Ülkemizde 23 milyon araç var ve nüfusumuz 80 milyonun üzerinde. Bu da her 3 kişiye 1 araç düştüğünü gösteriyor. Şehir içi trafiği, cadde sokak ve kaldırımlardaki sıkışmaları engellemek için belediyeler de süratle bu konuya çözüm bulmalıdır. Bütçelerdeki otopark ile ilgili maddeler dikkate alınmalıdır. Ülkemizin yeşil alan, park kadar otoparka da ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin yalnızca Ankara’da Güvenpark’ta iki-üç kat aşağı inip yer altı otoparkı yapılabilir. Büyükşehirlerin otoparka daha fazla ihtiyacı var” dedi.

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