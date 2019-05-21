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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.05.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken: Esnaf düğün sezonundan ümitli

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TESK Başkanı Palandöken: Esnaf düğün sezonundan ümitli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "2018'de 553 bin çift dünya evine girdi. Bu yıl da yaklaşık 550 bin çiftin yuva kurmak için düğün alışverişi yapması bekleniyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yıl 553 bin çiftin dünya evine girdiğini, bu yıl da yaklaşık 550 bin çiftin yuva kurmak için düğün alışverişi yapmasının beklendiğini belirterek, "Bir evin kurulması için salon takımından mutfak masasına, yatak odasından oturma odasına kadar yapılan tüm alışverişler ve düğün masrafları piyasayı canlandıracak. Ramazanda durgun geçen piyasalar, bu yaz düğün sezonundan ümitli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazan ayının sona ermesiyle düğün sezonunun piyasaya büyük canlılık getireceğine dikkati çekti. 

Geçen yıl 553 bin çiftin dünya evine girdiğini, bu sene de yaklaşık 550 bin çiftin yuva kurmak için düğün alışverişi yapmasının beklendiğini vurgulayan Palandöken, "Bir evin kurulması için salon takımından mutfak masasına, yatak odasından oturma odasına kadar yapılan tüm alışverişler ve düğün masrafları piyasayı canlandıracak. Ramazanda durgun geçen piyasalar, bu yaz düğün sezonundan ümitli. Günümüzde evliliğin maliyeti bütçeye göre değişmekle birlikte 50 bin liradan başlayarak, 500 bin liraya kadar çıkıyor. Gençlerimiz dünya evine girerken piyasaların da düğün alışverişlerinden nasiplenmesi için üreticiler ve firmalar elini taşın altına koyarak her bütçeye uygun, indirimli evlilik paketleri hazırlamalı." değerlendirmesinde bulundu. 

Alışveriş yapacak çiftlerin, düğün sezonundaki kayıt dışılığa karşı da dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti: 

"Nişan, kına, düğün, çeyiz, ev döşeme derken birçok masraf altına giren gençlerimiz, maliyetleri minimuma indirebilmek için en hesaplı alışverişleri tercih ediyor. Bu süreçte, dövizdeki dalgalanmalar yüzünden düğün alışverişlerini fırsata çeviren merdiven altı üretime karşı uyanık olunmalı. Özellikle mobilya alışverişlerinde kayıt dışılık büyük bir sorun teşkil ediyor. Düğün sezonunda genç çiftler merdiven altı üretimlere itibar etmemeli. Bu ürünlere karşı denetimler sıklaştırılmalı ve kalitesiz ürünlerin ithalatının önüne geçilmeli." 

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