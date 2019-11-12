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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.11.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

'Terörist dedi' iftirasına Bakanlık'tan sert tepki: Gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır

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'Terörist dedi' iftirasına Bakanlık'tan sert tepki: Gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 7 Kasım tarihinde Ordu İş Dünyası Buluşması sırasında gerçekleştirdiği konuşmanın ardından bazı internet sitelerinde “Berat Albayrak ‘Ekonomi kötü’ diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu” başlıklı çıkan habere bakanlık tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü, Berat Albayrak’ın ’Ordu İş Dünyası Buluşması’ programındaki konuşmasının içeriğinin bazı internet sitelerince çarpıtılarak, "Berat Albayrak ’Ekonomi kötü’ diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu" başlığı ile haberleştirildiği kaydedildi. Bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı belirtilen açıklamada, "Sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan ’terörist’ ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır" denildi.

Açıklamada, Bakan Albayrak’ın konuşmasından"İsminin başında ekonomist, profesör vs. yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor ’Türkiye sivilleri öldürüyor’ diyor. İftira, operasyon, korkutma, Türkiye’yi uluslararası alanda baskılama. Bunları görüyoruz" alıntısı yapıldı. Bakan Albayrak’ın, ekonomi aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları sırasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurguladığı belirtildi.

Bakanlığın açıklaması, şöyle sürdürüldü:

"Konuşma bu kadar açık, net ve tüm kanallarda erişilebilirken, söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan haberler gazetecilik değildir. Üzüntüyle görülmüştür ki, yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmış, konuşmayı dinlemeden, deşifreyi dahi görme ihtiyacı hissetmeden bu yalan ve iftira kumpanyasının içerisinde yer almışlardır. Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Samsunda Sayın Bakanımız tarafından açıklanan ’Dar gelirli vatandaşlarımız için konut müjdesi’ sonrası devreye alınan bu iftira haberler de aynı zihniyetin ürünüdür. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır."

 

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