7 yılda 1,5 kat büyüdü, 2 milyar dolara çıktı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
27.04.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

7 yılda 1,5 kat büyüdü, 2 milyar dolara çıktı!

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7 yılda 1,5 kat büyüdü, 2 milyar dolara çıktı!

7 yılda 1,5 kat büyüterek 2 milyar dolara çıkaran Türkiye, bölgesinin sektörel anlamda en büyük ve uluslararası fuarı Tissue World İstanbul ile 4 kıtayı bir araya getiriyor.

UBM, temizlik kağıdı sektörünün önemli etkinliklerinden biri olan Tissue World’ün İstanbul ayağı için çalışmalarını hızlandırıyor. 4 – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan organizasyon yalnızca Türkiye’nin değil aynı zamanda bölgenin en önemli sektörel organizasyonlarından biri olma niteliği taşıyor.

Miami, Bangkok, Milano ve Sao Paulo ile birlikte organizasyonun gerçekleştirildiği beş kentten biri olan İstanbul’daki organizasyon, bu yıl yeni teknolojilerle hazırlanmış ürünlerin yanı sıra, yeni nesil üretim makine ve yan parçalarının lansmanına da sahne olacak.

Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında düzenlenen Tissue World organizasyonları iki yılda bir gerçekleşiyor. 2016 yılında düzenlenen bir önceki organizasyonda 65 ülkeden 1600’ün üzerinde sektör profesyonelini ağırlanmıştı. İstanbul’daki fuarın Milano’daki organizasyonla birlikte Avrupa’daki iki adresinden biri ve fuarın bu anlamda Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Doğu Avrupa ve Rusya ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bölgenin en kapsamlı temizlik kağıdı fuarı. 4-6 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşecek Tissue World İstanbul Fuarı ve Konferasında bu yıl ziyaretçi sayısında da 30% artış bekleniyor.

Her geçen yıl yeni yatırımlarla büyüyen ve istihdam oranı artan temizlik kağıdı sektörü ihracatını son 7 yılda 1.5 katına çıkarmayı başardı. Tüm kağıt sektörü ihracatının yarısını üstlenen temizlik kağıdı üreticileri, Tissue World İstanbul’un bu yılki organizasyonunda daha gelişmiş hedefler belirlemeye de hazırlanıyor. Kağıt ve kağıt ürünleri sektörü aynı zamanda yüzde 85’e yaklaşan kapasite kullanım oranıyla da genel imalat sektörünün üzerinde bir konumda yer alıyor.

Temizlik kağıdı sektörü artan üretim gücünü istihdam artışına da yansıtıyor. Onbinlerce kişiye istihdam sağlayan sektör temsilcileri, hızlı gelişimi takiben bu sayıyı daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

Organizasyona katılan firmalara bakıldığında ise ulusal ve uluslararası birçok büyük marka göze çarpıyor. Temizlik kağıdı ve makine üreticileri yanı sıra perakende sektörü temsilcileri, lojistik firmaları, temizlik kağıdı tedarikçileri, danışmanlık şirketleri, Non Wowen (ıslak mendil, bebek bezi) üreticileri ile ilgili sektör sivil toplum kuruluşları Tissue World İstanbul 2018’de yerlerini almaya hazırlanıyor.

Katılımcılar arasında bulunan ve Tissue World’ün hem İstanbul hem de Miami’deki organizasyonlarına katılan ve 1967’den beri temizlik kağıdı üretimi yapan ICM Makina Uluslararası Satış Müdürü Yusuf Doray; Tissue World’ün sektörün önde gelen, talep ve arz taraflarını buluşturan uluslararası bir etkinlik olarak nitelendiriyor. Sektör dinamiklerini takip etmek ve önemli bir parçası olmak amacıyla bu yılki organizasyona da katılacaklarını ifade eden Doray; fuarda Ar-Ge çalışmalarını kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri VENUS isimli yeni V katlama hattının tanıtımını gerçekleştireceklerini belirtiyor.

Kocaeli’nde tamamen yerli üretim temizlik kâğıdı makina tesisi olan Point Makina’nın Genel Müdürü Akın Ertekin ise Tissue World’ü temizlik kâğıdı sektörünün en önemli fuarı olarak gördüklerini ifade ediyor. İstanbul’daki organizasyonun Türk firmalarının kendilerini tüm dünyaya tanıtmaları için çok önemli bir platform olduğunun altını çizen Ertekin, fuarda mevcut müşterileriyle yeniden buluşmak ve yeni müşterilerle tanışmayı amaçladıklarını ifade ediyor. Ertekin, Point Makina olarak fuarda kendi üretimleri olan temizlik kâğıdı konfeksiyon makinelerini sergileyeceklerini belirtiyor.

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