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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
25.04.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Telefonlar susmuyordu! Açıklama geldi: O ücretler iade edilecek

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Telefonlar susmuyordu! Açıklama geldi: O ücretler iade edilecek

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu: "'Force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretini geri ödüyoruz. Ayrıca seçim tarihine göre tatilini bir gün kısaltıp dönüş yapmak isteyenler de oluyor. Bu talepleri de yerine getiriyoruz. Seçim dönemine tekabül eden döneme yönelik şu ana kadar yaklaşık yüzde 50 rezervasyon iptali var. Bu oranın yüzde 90'lara çıkacağına eminiz" açıklamasında bulundu.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, "'Force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretini geri ödüyoruz." dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından, bu tarihte tatil planı yapan çok sayıda kişi, rezervasyon iptali veya tarih değişikliği için seyahat acentelerini aramaya başladı.

Art arda gelen rezervasyon iptallerinde özellikle yurt dışı turlar için mağduriyet yaşanmasını engellemeye çalışan tur operatörleri, tüketicilere gereken tüm kolaylıkların sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

Seçim tarihi tatil planlarını da değiştirdi
Seçim tarihi tatil planlarını da değiştirdi

"YÜZDE 50 CİVARINDA REZERVASYON İPTALİ VAR"

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim dönemi için önceden yapılan erken rezervasyonlarla ilgili son bir haftada çok sayıda rezervasyon iptali aldıklarını söyledi.

Polatoğlu, rezervasyon iptalleriyle ilgili sigorta şirketlerinden bilgi alınamaması sebebiyle net bir rakamın verilemeyeceğini belirterek şunları kaydetti:
"Ortalama olarak söylersek, seçim dönemine tekabül eden döneme yönelik şu ana kadar yaklaşık yüzde 50 rezervasyon iptali var. Bu oranın yüzde 90'lara çıkacağına eminiz. 'Force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretini geri ödüyoruz. Ayrıca seçim tarihine göre tatilini bir gün kısaltıp dönüş yapmak isteyenler de oluyor. Örneğin 7 gece yerine 6 gece konaklayıp dönmek isteyenler oluyor. Bu talepleri de yerine getiriyoruz. Bazı vatandaşlar da tatil programını temmuz, ağustos gibi dönemlere kaydırmak istiyor. Tabii bu noktada kabul ederlerse o dönemin fiyat farkı yansıtılıyor. Kabul etmezlerse de iptali sağlıyoruz."

Telefonlar susmuyordu Açıklama geldi: O ücretler iade edilecek

 

"YURT DIŞINDAKİ OTELLERLE BİREBİR GÖRÜŞME SÜRECİNDEYİZ"

Erken rezervasyonlarda en büyük sıkıntının satışı yapılan yurt dışı turlarda yaşandığına işaret eden Polatoğlu, yurt dışındaki otellerle iptaller konusunda problem yaşandığını aktardı.

Bu sorunun çözümü için otellerle tek tek görüştüklerini anlatan Polatoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda birçok tur operatörünün THY ile çalışması çok avantaj oldu. THY, tur için alınan grup biletlerinde, geri dönüşü olmayan biletler de dahil değişiklik gerçekleştiriyor. Yabancı havayollarının sayısı maksimum yüzde 10 civarında. Yurt dışındaki otellerle ise birebir görüşme sürecindeyiz. Mesaimizin yüzde 80'ini bu konuya harcıyoruz."

Telefonlar susmuyordu Açıklama geldi: O ücretler iade edilecek

 

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